Sénégal: Le président de la République relève le sens de l'accès équitable des citoyens devant la justice

Diamniadio — Le président de la République a revenu mardi à Diamniadio sur le sens de l'accès équitable des citoyens devant la justice en insistant sur l'importance pour le citoyen d'être "protégé par le droit et défendu par la justice".

"Permettez-moi ici de rappeler une vérité simple mais fondamentale : une nation n'est véritablement forte que lorsque le plus vulnérable de ses citoyens peut se tenir debout face au plus puissant, face à l'autorité, protégé par le droit et défendu par la justice", a-t-il indiqué.

Le chef de l'Etat intervenait lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l'école de formation du Barreau du Sénégal. L'établissement comprendra 16 salles de classe modernes et en auditorium de dernière génération d'une capacité de 400 places. L'école compte aussi des blocs administratifs de haut niveau qui accueilleront le personnel et des infrastructures d'hébergement adaptées. "La grandeur d'un état ne se mesure pas seulement à la puissance de ses institutions, mais surtout à la capacité de celles-ci à garantir l'équité, la dignité et la liberté pour tous", a dit le président de la République.

Il a souhaité aux futurs avocats que la formation reçue dans cet établissement fasse d'eux "non seulement des experts du droit, mais aussi des artisans de cohésion sociale et des acteurs engagés de la bonne gouvernance fidèle à nos valeurs républicaines et au bien commun". "En accompagnant la création de cette école, l'État du Sénégal affirme son choix d'une justice qui protège, d'une justice qui rassemble et prépare l'avenir et les aspirations légitimes de notre peuple", a souligné Bassirou Diomaye Faye.