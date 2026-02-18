Sénégal: La promotion de la justice et de la paix, 'mission prophétique' de l'Église (Religieux)

Saint-Louis — La promotion de la justice et de la paix est "une mission prophétique" de l'Église catholique, a assuré, mercredi, l'abbé Louis Gomis, chancelier du diocèse de Saint-Louis.

"'Promouvoir la justice et la paix est une mission prophétique de l'Église, et nous sommes donc chaque fois invités à travailler pour que le règne de Dieu arrive sur terre comme il l'est au ciel", a-t-il déclaré.

Le religieux s'est entretenu avec l'APS en ce mercredi des Cendres marquant ainsi le début du carême.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il souligne que dans ce sens, le carême de cette année "a une particularité parce que nous allons vraiment vivre une intimité avec le Seigneur qui nous aide à réaliser pleinement notre vocation de baptiser, mais aussi la mission de l'Église dans notre pays, en Afrique et dans le monde entier", a-t-il notamment ajouté.

Le chancelier du diocèse de Saint-Louis est revenu sur la dimension spirituelle du carême.

"Ce temps est une retraite spirituelle. Durant 40 jours, nous sommes invités à préparer la solennité pascale. Mais durant ce temps, nous sommes invités à la conversion, à réaliser un combat spirituel pour maîtriser nos sens afin de plaire à Dieu", a-t-il expliqué.

De l'avis du religieux, ce temps est "une occasion de développer un ressourcement spirituel pour bien relire la parole de Dieu, la méditer et l'appliquer dans notre vie".

Il a par ailleurs souligné que le carême "est un temps où nous sommes invités à se réconcilier avec Dieu, à s'éloigner du mal pour établir une relation d'amitié avec le Créateur, en se réconciliant aussi avec nos semblables pour pouvoir réaliser le commandement du Seigneur de nous aimer les uns, les autres".

Il a également signalé que durant ces moments empreints de spiritualité, les évêques de la Province ecclésiastique de Dakar et de la Conférence épiscopale invitent à travailler pour bâtir une Église synodale autonome au service du bien commun, pour la promotion de la justice et de la paix.