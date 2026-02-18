Sénégal: Le Carême est un moment de 'prières intenses', selon le vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Kédougou

18 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Le père Jean Arouna Amani, vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Kédougou (est) a invité, mercredi, aux fidèles catholiques l'importance à s'adonner à "des prières intenses", soulignant que le Carême, qui débute ce mercredi, constitue un moment propice à cet acte de foi.

"Nous devons de temps en temps prendre un recul méditatif pour revoir notre intimité avec Dieu", soulignant que le temps du Carême est un temps de prières intenses, d'abstention et de retraite spirituelle et non de distraction " a t-il déclaré dans un entretien à l'APS.

Le père Jean Arouna Amani est revenu sur le sens du jeûne et de l'abstinence du carême durant quarante jours rappelant qu'il s'agit d"'un temps de pénitence".

Le premier jour du Carême, dénommé Mercredi des cendres, est un jour de pénitence qui marque le début des quarante jours d'abstinence dans le christianisme. A cette occasion, chaque chrétien est marqué par l'imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, a expliqué le religieux.

"C'est un moment aussi de pénitence qui rappelle aux chrétiens qu'ils sont poussière, et de retourner vers Dieu. Le chrétien aussi partager avec les autres sa nourriture, son argent, ses biens durant le Carême" a-t-il rappelé.

Le prélat a également rappelé que la paroisse Saint-Joseph de Kédougou organise chaque vendredi un chemin de croix (quête) pour venir en aide aux pauvres, aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et les malades de l'Eglise catholique.

Il a en outre invité les fidèles catholiques et les bonnes volontés à participer à la "Marmite de Caritas" installée à l'entrée de l'Eglise pour recueillir les aides et soutien à redistribuer aux nécessiteux et couches vulnérables.

Soulignant le fait que le Carême débute le même jour que le ramadan, le père Jean Arouna Amani a appelé chrétiens et musulmans à l'unisson dans la prière.

