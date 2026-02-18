Sénégal: Ramadan et Carême - Le CNRA met en garde les médias contre les contenus menaçant la cohésion sociale

Dakar — Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a rappelé mercredi aux médias l'interdiction de la diffusion de contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, notamment en cette période de ramadan et de carême.

"Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) met en garde contre la diffusion de contenus susceptibles de mettre en péril la vie en communauté, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique", indique-t-il dans un communiqué parvenu à l'APS.

L'organe de régulation invite dans le même temps les médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion, à davantage de vigilance dans le choix des programmes à diffuser pendant la période du ramadan et du carême.

Se disant attaché au respect par les médias de la foi, des croyances, valeurs, sensibilités et identités culturelles et religieuses du public, il rappelle l'interdiction de diffusion de contenus de nature "à inciter à l'intolérance, à la stigmatisation, à l'exclusion et à la marginalisation".

Dans son communiqué, le CNRA invite également les médias à ne pas "tourner en dérision les religions", en vue de ne pas "provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés".

Au Sénégal, la communauté catholique débute le carême ce mercredi, en même temps qu'une partie des musulmans qui entament le ramadan le même jour, des moments lors desquels les chaines de télévision rivalisent de contenus tels que des sketches et talk-shows qui ne sont pas toujours sans dérapages.