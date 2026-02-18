Sénégal: L'horticulture, 'composante la plus performante' de l'agriculture sénégalaise (Ministre)

18 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ngomène (Keur Moussa) — L'horticulture constitue la composante "la plus performante" de l'agriculture sénégalaise, avec des progressions constantes enregistrées ces dernières années, "pour une production nationale dépassant 1.624.450 tonnes en 2023-2024", a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne.

Il participait à la pose de la première pierre d'un entrepôt frigorifique, mardi à Ngomène, dans la région de Thiès, en compagnie de son collègue du Commerce, de l'Industrie, Serigne Guèye Diop.

"L'horticulture constitue la composante la plus performante de l'agriculture sénégalaise, avec des progressions constantes, ces dernières années, pour une production nationale dépassant 1.624.450 tonnes en 2023-2024", a-t-il dit.

"Ces 18 derniers mois ont montré que [...] nous avons eu des productions record d'oignon de 450 mille tonnes, de pommes de terre de 250 mille tonnes, de bananes (112 mille tonnes), de maïs (669 mille tonnes)", a listé Mabouba Diagne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La production de 2023-2024 a enregistré une hausse de 23,5 %, en comparaison de la moyenne de ces cinq dernières années, qui "avoisine 1.240.000 tonnes", a-t-il repris, relevant que ce résultat record est justifié par l'accompagnement de l'État.

"Ces performances que nous avons réalisées ces 18 derniers mois, reflètent une stratégie bien conçue, bien exécutée, inclusive où les producteurs et l'État, main dans la main, travaillent ensemble, pour un Sénégal juste souverain et prospère", a-t-il dit.

"Notre ambition doit être maintenant de saisir les [opportunités d']exportation dans la sous-région et d'aller à 600.000 tonnes" d'oignon et de pommes de terre, a indiqué Mabouba Diagne.

Il précisé, toutefois, que "sans infrastructures de stockage, nos agriculteurs ne peuvent pas être rentables".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.