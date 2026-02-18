Sénégal: L'horticulture, 'composante la plus performante' de l'agriculture sénégalaise (Ministre)

Ngomène (Keur Moussa) — L'horticulture constitue la composante "la plus performante" de l'agriculture sénégalaise, avec des progressions constantes enregistrées ces dernières années, "pour une production nationale dépassant 1.624.450 tonnes en 2023-2024", a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne.

Il participait à la pose de la première pierre d'un entrepôt frigorifique, mardi à Ngomène, dans la région de Thiès, en compagnie de son collègue du Commerce, de l'Industrie, Serigne Guèye Diop.

"Ces 18 derniers mois ont montré que [...] nous avons eu des productions record d'oignon de 450 mille tonnes, de pommes de terre de 250 mille tonnes, de bananes (112 mille tonnes), de maïs (669 mille tonnes)", a listé Mabouba Diagne.

La production de 2023-2024 a enregistré une hausse de 23,5 %, en comparaison de la moyenne de ces cinq dernières années, qui "avoisine 1.240.000 tonnes", a-t-il repris, relevant que ce résultat record est justifié par l'accompagnement de l'État.

"Ces performances que nous avons réalisées ces 18 derniers mois, reflètent une stratégie bien conçue, bien exécutée, inclusive où les producteurs et l'État, main dans la main, travaillent ensemble, pour un Sénégal juste souverain et prospère", a-t-il dit.

"Notre ambition doit être maintenant de saisir les [opportunités d']exportation dans la sous-région et d'aller à 600.000 tonnes" d'oignon et de pommes de terre, a indiqué Mabouba Diagne.

Il précisé, toutefois, que "sans infrastructures de stockage, nos agriculteurs ne peuvent pas être rentables".