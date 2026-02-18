Sénégal/Gambie: Les Lions affrontent le Pérou et la Gambie pour la fenêtre internationale FIFA de mars

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va jouer deux matchs amicaux face au Pérou et à la Gambie, les 28 et 31 mars respectivement, à l'occasion de la fenêtre internationale FIFA, a-t-on appris mercredi de l'instance dirigeante nationale.

Les champions d'Afrique vont livrer leur premier match amical contre le Pérou au Stade de France (Paris), le 28 mars, à partir de 16 heures.

Les Lions vont jouer un derby face aux Scorpions de Gambie trois jours plus tard, le 31 mars, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, à partir de 19 heures.

Les Lions qui ont remporté leur deuxième Coupe d'Afrique des nations (CAN), le 18 janvier dernier, se préparent pour la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Sénégal est logé dans la même poule que la France, la Norvège, ainsi que le vainqueur du barrage entre la Bolivie, l'Irak et le Suriname.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022, va participer à sa quatrième Coupe du monde en 2026.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020). Ils ont été ensuite éliminés en quart de finale par la Turquie, sur un "but en or".

Les deux adversaires du Sénégal pour la fenêtre FIFA du mois de mars ne sont pas qualifiés pour le Mondial 2026.

L'équipe nationale de football du Pérou, surnommée la Bicolor ou Los Incas, est classée 53e au classement FIFA.

La Gambie, en ce qui la concerne, n'a pas disputé la CAN 2025 au Maroc et a été aussi éliminée de la course au Mondial 2026.