Sénégal: Affaires de moeurs - Le CORED invite les journalistes à discerner les mis en cause de leurs proches

18 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) invite les professionnels des médias à faire preuve de "discernement" et à ne pas mêler la famille et les parents des personnes mises en cause dans des affaires de moeurs, en lien avec le traitement de "dossiers sensibles".

"Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias(CORED) constate avec regret que, de plus en plus et de façon systématique, il est fait allusion dans la presse, à la famille et aux parents de personnes mises en cause dans des affaires de moeurs", écrit l'organe d'autorégulation dans un communiqué parvenu mercredi à l'APS.

Face à cela, il appelle les journalistes et techniciens des médias à éviter toute incursion inutile dans la vie privée des tiers, surtout lorsque ces derniers sont des victimes collatérales de l'exposition médiatique d'un proche.

"A cet effet, l'organe d'autorégulation [leur] rappelle la nécessité de faire preuve de discernement et de responsabilité dans le traitement de ces dossiers sensibles".

Le droit du public à l'information reste "fondamental", mais il doit cependant "s'exercer dans le strict respect de la dignité humaine et de la vie privée des individus, conformément au Code de la presse", souligne le CORED dans son communiqué.

