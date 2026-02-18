Sénégal: Des places publiques aménagées et du matériel de nettoiement offert aux communes de Hann-Bel Air et Dalifort-Foirail

Hann-Bel Air — Les communes de Hann-Bel Air et Dalifort-Foirail, dans la région de Dakar, ont reçu des équipements de nettoiement et d'aménagement d'espaces publics, dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de gestion de la santé environnementale et de la pollution en Afrique (PGSENPA).

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a présidé, mardi, la cérémonie de remise de ces équipements qui a coïncidé avec l'inauguration de places publiques aménagées dans les communes concernées.

Cette initiative vise à doter ces collectivités territoriales de moyens leur permettant de lutter contre l'insalubrité, d'améliorer la collecte des déchets au quotidien et l'aménagement d'espaces publics, dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de gestion de la santé environnementale et de la pollution en Afrique (PGSENPA).

Financé par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement, ce projet intervient au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique, notamment au Ghana, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie.

Au Sénégal, il est exécuté principalement à Hann-Bel Air et à Dalifort-Foirail, relativement au volet gestion des déchets ménagers.

Abdourahmane Diouf a salué, à cette occasion, l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds pour l'environnement mondial.

"Ensemble, nous pouvons bâtir des villes plus propres, plus sûres et faire de la transition écologique un levier de justice sociale et de prospérité durable", a-t-il dit, en présence de représentants des partenaires financiers, d'élus locaux des communes bénéficiaires, et de membres du Réseau des acteurs locaux de la santé environnementale (RALSEN).

Il a souligné que cette cérémonie est "une étape visible" dans la mise en oeuvre des engagements internationaux du Sénégal, notamment en matière de gouvernance environnementale locale.

"Cette remise d'équipements de nettoiement et d'aménagement d'espaces publics traduisent un tournant stratégique vers une gouvernance environnementale locale plus participative, plus responsable et plus durable", a-t-il indiqué.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a invité, à cette occasion, les élus locaux à une gestion rigoureuse des équipements offerts et à devenir "des acteurs" d'une ville "propre, organisée et protectrice de la santé de ses habitants".

M. Diouf estime également qu'à travers cette initiative, "le gouvernement du Sénégal réaffirme son engagement ferme et constant en faveur de la protection de l'environnement et de la santé des populations".

Djiby Fam, chef de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux du PGSENPA, a indiqué que ces réalisations ont coûté environ 125 millions de francs CFA.

"Elles ont permis l'aménagement d'espaces publics modernes dans les communes de Hann-Bel Air et de Dalifort-Foirail", a-t-il salué, précisant que les espaces aménagés concernent des parkings, des espaces verts, des aires de jeux pour enfants, des points d'eau et d'éclairage public.

M. Fam a ajouté que ces sites aménagés étaient auparavant des dépôts sauvages d'ordures. "Aujourd'hui, ce sont des espaces attractifs qui améliorent le cadre et les conditions de vie des populations", se réjouit il.