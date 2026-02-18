Sénégal: Les résultats du déploiement du système digital des services d'institutions de microfinance mis en exergue

La phase pilote du déploiement du Système d'information de gestion et de solutions digitales au profit de 23 points de services d'institutions de microfinance a enregistré "un fort engouement", lié notamment à ses retombées en terme de transparence, a souligné la directrice du Fonds d'impulsion de la microfinance, Ndella Diouf.

"A l'issue de la phase pilote à Keur Massar, Tivaouane-Peulh, Yeumbeul, Bambey, Touba et Keur Ayib, il a été enregistré un fort engouement des membres d'institutions de microfinance, lié à la transparence accrue", a-t-elle notamment indiqué,

Plus de 500 transactions liées à l'application ont été réalisées pour un volume d'actions estimé à plus de 12 millions de francs CFA, a précisé Mme Diouf, mardi, lors de la réception, à Keur Massar (Dakar), des travaux de déploiement de ce système d'information de gestion et de solutions digitales au profit de 23 points de services d'institutions de microfinance.

Elle a dit que l'initiative vise à moderniser les outils de gestion des Institutions de microfinance (IMF), afin de garantir la fiabilité des données financières et non financières, tout en contribuant activement au renforcement de l'inclusion financière au Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les principales innovations portent sur l'instantanéité de l'information financière grâce au SMS-Banking, la mise à disposition d'une plateforme transactionnelle complète permettant des opérations (financières), le renforcement de la traçabilité et la sécurité des ressources financières", a expliqué Mme Diouf.

"Nous nous sommes rendu compte que le projet a beaucoup avancé et que nous avons eu des résultats extrêmement importants en termes de digitalisation des institutions de microfinance", a pour sa part déclaré Moussa Dieng, directeur de la Microfinance et de l'Inclusion financière.

Il a assuré que cette digitalisation permettra de fiabiliser les informations financières mais aussi de faciliter les transactions en termes d'instantanéité et de sécurité.

"Aujourd'hui, nous constatons nettement que nous avons même dépassé nos attentes", a-t-il ajouté en présence de plusieurs acteurs du secteur de la Microfinance.