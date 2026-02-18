Afrique: « Madame Entrepreneure » - Les « amazones » du secteur digital au coeur de la 4e édition

La 4e édition de « Madame Entrepreneure » se tiendra le samedi 21 février 2026, à l'occasion d'un dîner de gala, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue le 16 février 2026, dans un espace événementiel, également situé à Cocody.

Gina Gbalou Christ, initiatrice de l'événement, a rappelé l'objectif de cette initiative, à savoir mettre en lumière des femmes talentueuses et inspirantes qui excellent dans divers secteurs (commerce, agroalimentaire, industrie, social et services) mais qui restent souvent dans l'ombre des projecteurs. « Nous voulons les valoriser, les honorer et les encourager à aller encore plus loin », a déclaré la promotrice.

Selon elle, un accent particulier sera mis, en 2026, sur les entrepreneures qui se sont révélées et ont développé leur activité grâce aux réseaux sociaux. « Cette catégorie vise à souligner l'impact positif du digital sur l'entrepreneuriat féminin et à inspirer celles qui hésitent encore à se lancer afin de conquérir leur autonomie financière », a indiqué Mme Gbalou.

Entourée de ses partenaires, l'initiatrice a présenté le programme de cette soirée, qui célèbre et récompense les femmes entrepreneures émérites de Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence, plusieurs lauréates des éditions précédentes ont partagé leurs témoignages, mettant en avant les retombées concrètes de l'accompagnement et de la visibilité offerts par « Madame Entrepreneure ».