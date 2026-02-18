Congo-Kinshasa: Une église profanée en Ituri

Kinshasa — L'église paroissiale de Bule, dans la capitale Bahema Badjere, dans la province d'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo, a été profanée et pillée. Dans la nuit du dimanche 15 février au lundi 16, des inconnus ont arraché les volets de l'église et, après être entrés, ont ouvert le tabernacle et renversé les hosties consacrées. Les malfaiteurs ont ensuite emporté le système de sonorisation de l'église et pillé le presbytère.

Ce grave acte de profanation, dont les responsables restent pour l'instant inconnus, s'est produit dans un contexte de forte tension. Récemment, en effet, des affrontements ont éclaté entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des rebelles appartenant à la Convention pour la révolution populaire (CRP). Plusieurs rebelles ont été tués, selon l'armée, qui avait annoncé la reconquête de Bulé.

L'année dernière, la CRP est apparue comme un nouvel acteur armé dans la vaste constellation de groupes armés présents en Ituri. La création de la CRP a été annoncée le 25 mars 2025, lors d'une conférence de presse tenue à Kampala, la capitale ougandaise, par Thomas Lubanga, un ancien seigneur de guerre de la région, condamné par la Cour pénale internationale (CPI) à 14 ans de prison avant d'être libéré en 2020.

Tirant parti de ses origines ethniques, Lubanga a recruté d'anciens membres des milices Zaïre et MAPI, composées principalement de jeunes hommes Hema. Les deux milices avaient signé un accord de paix avec le gouvernement congolais afin de participer au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Déçus par leur non-réintégration dans la vie civile, beaucoup d'entre eux ont décidé de rejoindre la nouvelle formation armée qui, selon le gouvernement de Kinshasa, serait alliée aux rebelles pro-rwandais du M23.

