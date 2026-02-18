Cote d'Ivoire: Corsair Foot Academy - Une 3ème édition sous le signe de l'inclusion et de l'émergence des talents

Après deux éditions couronnées de succès, en 2024 et 2025, la Corsair Foot Academy confirme son ancrage en Côte d'Ivoire.

Cette 3ème édition s'inscrit dans la continuité des deux précédentes avec pour ambition de consolider les talents déjà repérés tout en poursuivant un objectif central : faire du football un véritable levier d'inclusion sociale, de formation et d'émergence des talents. Une ambition partagée et soutenue par la compagnie aérienne Corsair qui, au-delà du transport aérien, reste un acteur majeur et très engagé dans la vie économique, culturelle et sociale de la Côte d'Ivoire.

Un projet à forte portée sociale

Créée en 2016 par l'association BeCom, la Corsair Foot Academy est un programme de détection, de formation et d'encadrement des jeunes talents. Un projet à la fois social et sportif avec une approche centrée sur le mental et l'humain, comme l'a souligné le directeur de l'académie lors de la conférence de presse de lancement, le 9 février dernier, au Novotel Abidjan Plateau. Rony Beral a d'emblée précisé l'éthique de la démarche à savoir former des joueurs mais surtout les accompagner dans leur construction humaine et citoyenne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Car, selon lui, l'objectif premier reste l'épanouissement social et le plaisir de jouer, la réussite professionnelle étant considérée comme un bonus et non une fin en soi. « Nous ne venons pas vendre du rêve mais offrir à des enfants qui n'ont pas toujours accès à des structures professionnelles, la possibilité de pratiquer le football dans de bonnes conditions tout en leur apprenant la rigueur, le respect et le travail collectif. Ce programme vise donc à former des footballeurs mais aussi des citoyens responsables capables de développer leur confiance, leur discipline et leur mental » a-t-il fait savoir.

Avant d'ajouter que contrairement à certaines pratiques de recrutements précoces, l'organisation refuse le déracinement des plus jeunes en privilégiant un suivi sur le long terme des enfants, âgés de 13 à 16 ans, âge jugé propice à l'assimilation des concepts tactiques et à une éventuelle expatriation vers des centres de formation européens.

Un encadrement et une expertise internationale

Passée la phase de détection le 11 février, au temple du football à Akouédo, à laquelle ont pris part un peu plus de 300 jeunes, ce sont une cinquantaine environ qui ont eu le privilège d'être retenus après un écrémage important, pour un stage intensif et de haut niveau les 13 et 14 février, encadrés par des coachs certifiés de renommée internationale. Steve Savidan, ancien international français, coach principal, a partagé son expérience, axée principalement sur une triple expertise, l'animation de séance collective, l'analyse vidéo et la préparation mentale déterminante dans la réussite des sportifs.

« Aujourd'hui, les recruteurs regardent d'abord la tête avant les pieds car 80% de la performance se fait au niveau mental. Notre rôle est d'apporter aux enfants des outils pour mieux gérer le stress, la confiance et la pression de la compétition ».

Pour sa part, Franck Sylvestre, également figure emblématique du football français et par ailleurs directeur technique de la Corsair Foot Academy, a insisté sur la transmission de l'expérience et du vécu de haut niveau. « Le plaisir de jouer reste fondamental mais la discipline et la solidité mentale sont essentielles pour espérer devenir professionnel. Peu d'élus atteignent le sommet et c'est justement pour cela qu'il faut préparer ces jeunes à la réalité de football de haut niveau » a-t-il affirmé.

Une collaboration étroite entre légendes françaises et ivoiriennes

Au-delà de l'expertise française, la Corsair Foot Academy s'appuie sur celle de plusieurs ivoiriens qui incarnent l'histoire et la passion du football en Côte d'Ivoire. Didier Drogba, soutien de la première heure, a accompagné le projet dès son lancement. D'autres figures emblématiques comme l'actuel sélectionneur national Emerse Faé, Salomon Kalou ou encore Cyrille Domoraud ont également pris part aux éditions précédentes, renforçant ainsi le lien entre les encadreurs internationaux et les réalités locales.

Un engagement fort de Corsair

Très tôt, la compagnie aérienne Corsair a adhéré à cette vision et a fait de la Corsair Foot Academy l'un de ses projets associatifs phares, contribuant ainsi activement à la mobilité et à l'ouverture des jeunes talents. Aicha Dia, représentante de Corsair à Abidjan, a réaffirmé le soutien et la volonté de la compagnie de poursuivre ce partenariat. « Au-delà du transport aérien, Corsair est un acteur très engagé dans la vie économique, culturelle et sociale de la Côte d'Ivoire.

Le sport est un pilier stratégique de notre engagement car incarne des valeurs que nous partageons pleinement à savoir la discipline, l'esprit d'équipe et la persévérance. La Corsair Foot Academy n'est pas seulement qu'un stage de football ; c'est aussi une belle opportunité d'expérience offerte aux talents et nous sommes très fiers de voir, années après années, des parcours se construire, mais aussi de relier des talents à leur avenir » s'est-elle réjouie.

La féminisation du projet

S'appuyant sur des succès récents aux Antilles et au Bénin, les organisateurs encouragent vivement les jeunes filles à y adhérer. L'objectif étant de leur offrir les mêmes chances de repérage par de grands clubs formateurs comme ce fut le cas pour une jeune joueuse guadeloupéenne désormais sollicitée par les structures françaises les plus performantes.

Notons qu'au plan local, la Corsair Foot Academy s'appuie sur le soutien et l'expertise technique de Ivoire Sport Promotion et de l'académie Avenir Pro Football Club pour cette édition. L'étape d'Abidjan a marqué le lancement du programme africain de la Corsair Foot Academy qui se poursuivra au Bénin du 18 au 20 février.