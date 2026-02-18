Cote d'Ivoire: Soubré - Les gestionnaires des parcs et réserves fixent les priorités de 2026

La 10e édition des Journées des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire (Jgpnr) ont eu lieu les 13 et 14 février 2026, dans la capitale de la Nawa.

Renforcer davantage la surveillance intégrée des parcs nationaux et des réserves naturelles, apporter un appui substantiel aux projets de recherche scientifique, soutenir les activités socio-économiques des populations riveraines par la réalisation d'infrastructures sociales et multiplier les initiatives de sensibilisation environnementale : telles sont les actions prioritaires inscrites au programme d'activités 2026 de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr).

Le directeur général de l'Oipr, le conservateur Adama Tondossama, l'a indiqué sur fond d'engagement dans son discours introductif des Journées des gestionnaires des parcs nationaux et réserves naturelles de Côte d'Ivoire (Jgpnr), organisées les 13 et 14 février 2026, à Soubré, siège de la Direction de la zone sud-ouest (Dzso) de l'Oipr.

« À travers l'organisation régulière des Jgpnr, l'Oipr a pris la décision d'instituer un espace d'échange, de partage et de cohésion entre la Direction générale et l'ensemble des services déconcentrés. Ceci, avec pour ambition de renforcer l'esprit d'équipe, de resserrer les liens entre les gestionnaires, les partenaires et communautés, et de célébrer le travail accompli », a indiqué le conservateur Adama Tondossama.

Il a rappelé que cette 10e édition offre également l'opportunité de dresser le bilan de l'année écoulée, de présenter les perspectives à venir et, surtout, de partager avec le personnel les orientations et les instructions stratégiques du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (Minete).

Le directeur général de l'Oipr a également insisté sur l'importance de la transparence dans la gestion des fonds dont bénéficie l'office, provenant de l'État et des partenaires techniques et financiers. Des ressources qui, a-t-il martelé, « exigent une utilisation rigoureuse ». Le directeur de cabinet du Minete, Parfait Kouadio, a réitéré la volonté du gouvernement ivoirien de consolider la gouvernance des aires protégées. L'année 2026 s'ouvre, en effet, dans un contexte national marqué par des exigences accrues en matière de gouvernance environnementale, de respect des normes et de mobilisation citoyenne autour des enjeux écologiques.

« Pour répondre à cet enjeu, le ministre Abou Bamba ambitionne d'intégrer les enjeux environnementaux au coeur des réalités économiques afin de garantir des politiques publiques durables et créatrices de valeur », a confié le directeur de cabinet. Les Jgpnr 2026 ont eu pour temps forts : une réunion du comité de direction portant sur le bilan des activités de 2025 et les perspectives 2026, une cérémonie en l'honneur des meilleurs agents et des retraités, un dîner de gala, un tournoi de football Maracana ainsi que des jeux ludiques.