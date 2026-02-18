Afrique: Africa Sports d'Abidjan - Toto Nobilé limogé

18 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

C'est un autre épisode que va vivre l'Africa Sports d'Abidjan. Toto Nobilé, son coach principal, a été limogé par Me Zébé Guillaume, nouveau président du club vert et rouge.

« L'Africa Sports d'Abidjan a décidé de mettre fin, avec effet immédiat, à sa collaboration avec M. Salvatore Antonio Nobile (Ndlr, Toto Nobilé), entraîneur principal de l'équipe senior de football masculin », précise le communiqué signé du nouveau président du club, Me Zébé Guillaume, le mardi 17 février 2026. L'identité de son successeur n'a pas été communiquée.

Le technicien italien était à sa deuxième saison avec les Oyé. Il a échoué à faire monter le club en Ligue 1 et a connu un début difficile, cette saison. L'Africa sports d'Abidjan a enregistré plusieurs revers depuis le début de la saison, avant d'essayer de remonter la pente, d'où son rang de 10e actuel avec 19 points au classement, après 15 journées.

