Cote d'Ivoire: Promotion du savoir et de la lecture - La mosquée Salam du Plateau dotée d'une bibliothèque physique et numérique

Entre la quiétude de la prière et le tumulte d'un monde en perpétuelle mutation, un nouvel espace consacré au savoir a ouvert ses portes au Plateau. La grande mosquée Salam du Plateau s'est dotée d'une bibliothèque physique et numérique, inaugurée, le 17 février 2026, sur le thème : « La bibliothèque dans la promotion de la connaissance et du savoir ».

La cérémonie s'est tenue sous l'autorité morale de l'imam Cissé Djiguiba, recteur de la mosquée et du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim), en présence de fidèles et d'acteurs du monde culturel.

Conférencier de l'événement, le journaliste-écrivain Diabaté Fousséni a rappelé qu'une communauté forte est celle qui investit dans l'intelligence de ses membres. Pour lui, la bibliothèque doit être un espace de formation et d'élévation, offrant aux jeunes les outils nécessaires pour affronter un monde exigeant. Il a insisté sur la nécessité d'en faire une « troisième demeure » après la maison et la mosquée, un lieu de construction morale et intellectuelle.

Au-delà de la lecture, l'espace proposera des activités littéraires, des échanges avec des auteurs, ainsi que l'initiation à la robotique, l'Intelligence artificielle, l'art, l'anglais et à l'islam, afin de susciter chez les enfants le goût de la recherche, la confiance en soi et l'engagement citoyen. L'objectif affiché est clair : contribuer au développement du capital humain et former les artisans de la Côte d'Ivoire de demain.

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remark, Coulibaly Diakité Mamidou Zoumana a salué une initiative exemplaire, en phase avec la vision du ministère de multiplier les bibliothèques dans les espaces communautaires. Il a également annoncé la construction d'une grande bibliothèque nationale au Plateau, dont l'inauguration est prévue à l'horizon 2028, confirmant ainsi la place centrale du livre dans la politique culturelle nationale.