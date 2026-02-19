Gabon: Préoccupations et interrogations après la suspension des réseaux sociaux

Dakar — La décision de suspension des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre prise par la Haute autorité de la communication (HAC) du Gabon a suscité une vague de désapprobations et de préoccupations émanant particulièrement des opposants et des acteurs économiques dont les activités tournent autour du secteur numérique.

"La décision de la Haute autorité de la communication (HAC) de suspendre temporairement certaines plateformes numériques, à la suite de manquements répétés aux dispositions du Code de la communication, pourrait entraîner des conséquences significatives sur le commerce et l'économie gabonaise, où le secteur numérique occupe désormais une place stratégique", souligne par exemple l'Agence gabonaise de presse (AGP).

Pour l'agence publique d'information du Gabon, cette décision s'inscrivant dans une volonté affichée de préserver l'ordre public, la cohésion sociale et la stabilité des institutions, soulève néanmoins des préoccupations dans les milieux économiques.

"Une baisse significative du trafic chez les opérateurs"

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué rendu public à l'issue d'une séance plénière ordinaire tenue à son siège de Libreville, mardi, la Haute autorité de la communication a justifié cette mesure par "la recrudescence de contenus jugés diffamatoires, de fausses informations, d'actes de cyber-harcèlement et de violations de données personnelles, en infraction avec la loi n°019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise".

"La suspension de ces outils de communication pourrait affecter la visibilité commerciale de nombreux opérateurs économiques, freiner les transactions en ligne, perturber les campagnes de marketing digital et ralentir certaines activités liées aux services numériques, à la publicité et à la vente à distance. Pour plusieurs jeunes entrepreneurs, ces plateformes représentent parfois le principal canal de distribution et de promotion de leurs produits", avertit l'organe officiel d'information du pays.

Il signale que la mesure pourrait ainsi entrainer une baisse significative du trafic chez les opérateurs de télécommunication, avec des pertes financières estimées entre 15 % et 30 % sur les revenus data quotidiens.

"Violation grave des libertés fondamentales"

En se basant sur les estimations de certains experts, l'AGP fait savoir que l'indisponibilité des réseaux sociaux pourrait engendrer des pertes pouvant atteindre 40 à 60 millions de francs Cfa par jour pour les opérateurs dont les pass sociaux représentent une part importante du chiffre d'affaires.

Du côté des acteurs politiques, particulièrement ceux de l'opposition, la désapprobation est à son comble. Le parti politique Ensemble pour le Gabon (EPG, opposition) a menacé de " saisir toutes les instances nationales, régionales et internationales compétentes" pour faire annihiler cette décision.

La formation politique dirigée par Alain-Claude Bilie-By-Nze, évoque dans un communiqué relayé par l'Agence gabonaise de presse, "une violation grave des libertés fondamentales garanties par la Constitution du Gabon", citant notamment "la liberté d'opinion et d'information ainsi que la liberté d'entreprendre".

"Une mesure strictement conservatoire"

La décision de la HAC, "prise sous l'autorité du gouvernement gabonais, porte une atteinte inacceptable à la démocratie et à la participation citoyenne, tout en fragilisant l'économie numérique du pays", résume le parti politique d'opposition.

Le gouvernement gabonais, par la voix de son ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjwo, a exprimé sa solidarité à la Haute autorité de la communication dans ce qu'il considère comme "une démarche de préservation de l'ordre public, du vivre-ensemble, de la paix et de l'unité entre les Gabonais"

"Cette mesure strictement conservatoire, n'entraîne pas l'interruption de l'accès à Internet et ne constitue en aucun cas une remise en cause de la liberté d'expression dans le pays", a expliqué le ministre de la Communication et des Médias dans des propos rapportés par l'agence publique d'information du Gabon.