Sénégal: Les cinq étudiants arrêtés dans les violences à l'UCAD placés sous contrôle judiciaire

18 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Collectif des Amicales de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) a annoncé mercredi que les cinq étudiants précédemment détenus à la suite des échauffourées entre les forces de l'ordre et des étudiants qui protestaient contre la réforme du système des bourses par le gouvernement et la fermeture des restaurants universitaires, ont été placés sous contrôle judiciaire.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux les montrent sortant du tribunal accompagnés de l'avocat Me Ciré Clédor Ly.

Cependant, précise le Collectif des Amicales de l'UCAD dans un communiqué, "notre camarade Mourtalla Diouf, arrêté hier mercredi 18 février aux environs de 19 heures, demeure toujours entre les mains des forces de l'ordre à la Police centrale".

Lundi, en fin d'après-midi, le procureur avait confirmé l'ouverture d'une enquête judiciaire visant les infractions d'accusations de troubles à l'ordre public, de participation à une manifestation non déclarée, de destruction de biens publics, d'actes de vandalisme et de violence, mais aussi d'atteinte à la sécurité de l'État, passibles jusqu'à cinq ans de prison ferme.

