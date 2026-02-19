Togo: Un journaliste signale des menaces après publication d'un reportage d'investigation

communiqué de presse

Roger Amemavoh, journaliste et propriétaire du média en ligne Capture Media, affirme faire l'objet de menaces depuis la diffusion d'un de ses reportages sur une dispute de terre sur laquelle des constructions ont été entamées, dans le quartier de Late Kope dans la commune de Agoe-Nyive.

Le reportage fait état des travaux de construction récemment entamés dans la zone, qui selon les habitants, perturbent leur mode de vie, particulièrement celui des femmes, et poussent certaines familles à quitter leurs demeures .

Le 16 février 2026, Amemavoh a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il affirme avoir reçu des messages l'avertissant d'un danger imminent. Il a partagé des captures d'écran de conversations dans lesquelles des connaissances l'ont averti que des personnalités influentes liées au conflit Laté Kopé étaient mécontentes de ses reportages et essayaient de le localiser.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le même jour, dans une interview accordée au média Echo du Togo, Amemavoh a révélé avoir été convoqué par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC), l'organe de régulation des médias au Togo. Selon le journaliste, la HAAC lui a adressé des critiques sur sa couverture, estimant qu'il n'avait écouté qu'un seul camp. Il affirma également que cette rencontre avec le président de la HAAC s'était limitée à un échange sur sa couverture médiatique.

Amemavoh a ajouté que ses amis et ses proches l'avaient déjà prévenu qu'il serait convoqué par la HAAC. Ils lui auraient également conseillé de se montrer discret car des officiels de haut rang le recherchaient. Ses inquiétudes se sont accrues après avoir reçu un autre message d'un ami l'incitant vivement à quitter le pays.

Malgré ces avertissements, Amemavoh a déclaré qu'il avait l'intention de rester au Togo. « Je suis parmi ceux qui ont eu plusieurs occasions de quitter ce pays , mais qui ont choisi de rester par amour du pays. Alors je suis condamné à me battre pour que l'injustice cesse, pour que ce pays soit vivable pour nous tous », déclare Roger dans la vidéo.

À la suite de ses déclarations publiques, deux organisations professionnelles de médias ont exprimé leur soutien. Le Syndicat des journalistes indépendants du Togo (SYNJIT) a dénoncé cette tentative de réduction au silence du journaliste, tandis que l'Association des éditeurs de la presse togolaise a exhorté les autorités à garantir sa sécurité « à tout moment et en toutes circonstances ».

Le 17 février, le ministre de la Communication et le ministre de la Sécurité ont publié une déclaration commune reconnaissant la gravité de la situation et affirmant que l'affaire était suivie de près. Les ministères ont réaffirmé leur engagement à garantir la sécurité des personnes et à protéger les libertés civiles conformément à l'état de droit.

La Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest apprécie la réaction des autorités et exprime son soutien à Amemavoh. Les menaces contre les journalistes nuisent à la liberté de la presse. La MFWA exhorte les autorités à garantir la sécurité du journaliste et à respecter les obligations du Togo aux termes de normes nationales et internationales visant à protéger la liberté d'expression.