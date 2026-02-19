Congo-Kinshasa: En 20 ans, la Constitution congolaise a subi une seule révision

Adoptée par référendum et promulguée en 2006 sous le régime de Joseph Kabila, ancien président de la République, la Constitution de la RDC n'a subi qu'une seule révision en 2011.

Elle a notamment concerné le mode d'élection du président de la République, passant du scrutin de deux tours à un scrutin à un seul tour.

Chose ayant suscité des critiques dans le camp de l'opposition et d'autres analystes politiques.

Cette loi des lois compte 229 articles répartis dans dix titres des principes fondamentaux.

En octobre 2024, le président Félix Tshisekedi a annoncé depuis Kisangani la nécessité d'une nouvelle réforme constitutionnelle, en insistant sur une Constitution « élaborée par les Congolais et tenant compte des réalités congolaises ».