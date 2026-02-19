Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 février 2026

revue de presse

Rapport de l'UNESCO - Un marché culturel à 254 milliards $, mais des inégalités persistantes

L’UNESCO vient de publier la dernière édition de son rapport phare intitulé « Re|penser les politiques en faveur de la créativité ». Cette nouvelle livraison dresse un état des lieux d’un paysage culturel mondial en profonde mutation, marqué par la transformation numérique, l’essor de l’intelligence artificielle (IA), l’évolution des dynamiques commerciales et les menaces croissantes qui pèsent sur la liberté artistique.

Selon le communiqué parvenu à notre rédaction ce 18 février, ce rapport mondial de suivi compile des données issues de plus de 120 pays. Il met en évidence la nécessité de renforcer les politiques publiques afin de protéger les créateurs face à des inégalités persistantes et croissantes. [Source allAfrica]

Gabon : La suspension des réseaux sociaux qualifiée de '' violation de la constitution''

Au Gabon, la suspension par les autorités des réseaux sociaux jusqu’à nouvel ordre passe mal. La mesure est jugée répressive par l’opposition.

Pour l’ancien premier ministre gabonais Alain-Claude Bilie-By-Nze la suspension constitue une violation de la constitution.

"C'est une décision complètement incompréhensible parce qu'elle viole la Constitution, elle viole les droits des citoyens, elle viole la liberté d'expression et elle ne repose sur rien cette décision. La HAC [Haute autorité de la communication] n'a pas du tout autorité à prendre une telle décision, c'est disproportionné, c'est un abus que nous condamnons totalement." a-t-il déclaré. [Source Africanews]

Jeunesse africaine : Le compte à rebours de l’emploi productif est lancé

Foresight Africa 2026 alerte : douze millions de jeunes arrivent chaque année sur un marché qui n’offre que trois millions d’emplois formels. Le défi est systémique, pas seulement statistique.

Le rapport Foresight Africa 2026 – Top priorities and recommendations for Africa pose un diagnostic sans ambiguïté : l’Afrique fait face à la plus rapide expansion de population active au monde. D’ici à 2050, le continent pourrait compter environ 740 millions de personnes supplémentaires en âge de travailler.

Chaque année déjà, douze millions de jeunes arrivent sur le marché du travail, alors que seulement trois millions d’emplois salariés formels sont créés. L’écart est structurel. Mais le rapport insiste : la question ne se résume pas à un déficit quantitatif. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Le Kenya introduit le lenacapavir, traitement injectable semestriel pour prévenir le VIH

Le Kenya débutera en mars la distribution du lenacapavir, un nouveau traitement injectable contre le VIH, dans 15 régions prioritaires. Cette thérapie, qui ne nécessite qu’une injection semestrielle, représente un progrès majeur par rapport aux traitements quotidiens.

Le pays a reçu son premier lot de 21.000 doses dans le cadre d’un partenariat avec Gilead Sciences et le Fonds mondial de lutte contre le sida, tandis que les États-Unis ont promis un soutien supplémentaire pour renforcer la lutte contre l’épidémie. [Source Africa Radio]

Procès des 18 supporters sénégalais : L’audience s’ouvre ce jeudi à Rabat après la finale explosive de la CAN 2025

À la croisée du sport, du droit et de la diplomatie, l’affaire des 18 supporters sénégalais jugés à Rabat entre dans une phase décisive.

Un mois après les incidents survenus en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la justice marocaine examine ce jeudi un dossier sensible, marqué par des accusations de hooliganisme, des reports d’audience et une forte mobilisation de l’opinion publique au Sénégal. [Source Afrik.com]

La CEDEAO accuse le Nigéria d’ignorer 80% de ses décisions

La non-application des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO atteint un niveau critique, et le principal responsable se nomme Abuja.

Lors de récentes consultations bilatérales consacrées au suivi de l’exécution des décisions judiciaires, la juridiction communautaire a lancé un avertissement sans équivoque au Nigéria : le pays ignore délibérément environ 80 % des arrêts rendus par ses juges. Un chiffre qui, s’il était confirmé, signerait l’arrêt de mort de l’intégration juridique dans l’espace ouest-africain. [Source Africapresse]

Carême chrétien et jeûne musulman : Que Dieu touche le cœur de tout le monde

Les fidèles musulmans entament le mois béni de ramadan prévu pour durer 29 ou 30 jours ; c’est selon. Le même jour débute également le carême chrétien qui, on le sait, s’étale sur 40 jours. Pour les musulmans, les 29 ou 30 jours renvoient à l’obligation spirituelle de commémorer la révélation du Coran.

C’est un temps de purification, de solidarité, de prières et de résignation marquant la dévotion totale par l’abstinence, du lever au coucher du soleil. Quant aux chrétiens, les quarante jours représentent le temps que Jésus-Christ a passé dans le désert, endurant la tentation de Satan et se préparant à commencer son ministère. [Source Le Pays]

Burkina : 496,9 Mrds FCFA en 3 ans pour l’effort de guerre

Les contributions citoyennes au Fonds de soutien patriotique (FSP) ont atteint un niveau inédit à la fin de l’année 2025, avec un montant cumulé de 496,966 milliards FCFA mobilisés pour un besoin global de 450 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 110,44 %, a annoncé le gouvernement burkinabé lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Ouagadougou.

Selon le président du comité de gestion du fonds, Vieux Abdoul Rachid Soulama, cet engagement des citoyens du Burkina Faso et de la diaspora a permis de renforcer significativement les capacités des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), engagés dans la lutte contre le terrorisme. [Source Apanews]

Est de la RDC: La population d'Uvira demande la réouverture de la frontière avec le Burundi

À Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les habitants et les commerçants implorent la réouverture de la frontière avec le Burundi. Un mois après le retrait de l’AFC/M23 de la ville, le crépitement des balles a cessé mais la frontière reste toujours fermée.

Le ministre burundais des Affaires étrangères rappelle que les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies pour une réouverture. Sur le terrain, le gouverneur du Sud-Kivu a été interpellé directement par la population, impatiente et inquiète. [Source RFI]

Togo : Un journaliste signale des menaces après publication d'un reportage d'investigation

Roger Amemavoh, journaliste et propriétaire du média en ligne Capture Media, affirme faire l'objet de menaces depuis la diffusion d'un de ses reportages sur une dispute de terre sur laquelle des constructions ont été entamées, dans le quartier de Late Kope dans la commune de Agoe-Nyive.

Le reportage fait état des travaux de construction récemment entamés dans la zone, qui selon les habitants, perturbent leur mode de vie, particulièrement celui des femmes, et poussent certaines familles à quitter leurs demeures. [Source MFWA]

