Gabon: Owendo - L'UNESCO et OCT lancent une campagne de sensibilisation pour la protection et l'autonomisation des jeunes

Dans la commune d'Owendo, comme partout au Gabon, les adolescents font face à des défis croissants qui menacent leur avenir : grossesses non désirées, précarité menstruelle, violences basées sur le genre (VBG) et consommation de drogues. Ces réalités entravent leur scolarité, leur santé et leur épanouissement personnel, appelant une réponse collective et structurée.

Une réponse urgente aux vulnérabilités de la jeunesse

C'est dans ce contexte que l'UNESCO, en partenariat avec Owendo Container Terminal (OCT) et la Mairie d'Owendo, lance du 18 au 23 février 2026 une campagne de sensibilisation et d'action au coeur même de la commune.

3 000 jeunes visés, des résultats concrets attendus

Cette campagne a pour ambition de doter 3 000 adolescents et jeunes d'Owendo de connaissances et de compétences essentielles à leur bien-être.

Elle s'articule autour de quatre axes prioritaires :

· Hygiène et gestion menstruelle : briser le tabou et assurer la dignité des filles à l'école

· Prévention des grossesses précoces et des IST : éducation à la santé sexuelle et reproductive

· Lutte contre les violences basées sur le genre : sensibilisation, signalement et accompagnement

· Prévention de l'usage de drogues : promotion de comportements sains et de choix éclairés

Au programme : formation, terrain et dialogue

La cérémonie d'ouverture réunira les autorités municipales, les ONG et associations oeuvrant pour la jeunesse, ainsi que des représentants communautaires. Elle donnera le coup d'envoi d'une semaine d'activités intensives :

· Sessions d'information et d'échanges à l'Hôtel de Ville d'Owendo

· Actions de sensibilisation déployées directement sur le terrain

· Interventions éducatives adaptées aux réalités et aux besoins des jeunes d'Owendo

« L'éducation à la santé et au bien-être est essentielle pour permettre aux enfants et aux jeunes de réaliser leur plein potentiel, de participer pleinement à la société et de contribuer au développement durable. »Unesco

Un partenariat au service d'une jeunesse protégée

Financée par OCT dans le cadre de sa politique RSE et l'initiative O3 de l'UNESCO (Nos droits, notre avenir), cette campagne illustre la volonté commune des partenaires de créer, pour chaque jeune d'Owendo, un environnement éducatif sûr, inclusif et protecteur, un cadre où les filles comme les garçons peuvent apprendre et s'épanouir sans que la santé, le genre ou les inégalités sociales ne constituent des obstacles.

« La protection et l'accompagnement de la jeunesse constituent un levier essentiel de développement durable et de cohésion sociale. Elle rappelle que chaque jeune doit pouvoir grandir dans un environnement qui garantit sa dignité, sa santé et ses perspectives, et salue la mobilisation des partenaires engagés dans cette action collective au service des communautés. » - Sandrine WAMY, Directrice Générale d'OCT.

Au-delà de la semaine de mobilisation, cette initiative vise à renforcer durablement les capacités locales et à ancrer la prévention au coeur des politiques éducatives et communautaires d'Owendo.