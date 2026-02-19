Soudan: Après deux ans d'attente, de l'aide arrive enfin au Kordofan du Sud

Après plus de deux ans d'isolement, un convoi humanitaire des Nations Unies a enfin atteint Dilling et Kadugli, dans l'Etat soudanais du Kordofan du Sud. Cette première livraison majeure depuis trois mois apporte des vivres et des fournitures essentielles à plus de 130.000 habitants, frappés par une crise humanitaire persistante.

Cette aide permettra aux équipes sur le terrain de poursuivre les traitements vitaux pour les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère et de rétablir l'accès à l'eau potable, aux soins de santé et aux autres services essentiels.

« L'arrivée de ce convoi est une bouée de sauvetage essentielle pour les enfants qui ont été privés d'aide pendant trop longtemps », a déclaré Sheldon Yett, Représentant de l'UNICEF au Soudan. «. Atteindre Dilling et Kadugli est une étape cruciale pour garantir que les enfants du Kordofan du Sud ne soient pas oubliés ».

Le convoi, composé de 15 camions du le Programme alimentaire mondial (PAM), sept camions du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et quatre camions du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), transportait des fournitures essentielles dans les domaines médical, alimentaire, nutritionnel, sanitaire, et éducatif, ainsi que dans le secteur de l'eau, assainissement et hygiène.

Convoi humanitaire retardé pendant plus de 40 jours

Le PAM a transporté plus de 700 tonnes de denrées alimentaires pour venir en aide à près de 70 000 personnes, dont 21 000 mères et enfants, avec des aliments nutritifs spécialisés destinés à prévenir la malnutrition.

La cargaison de l'UNICEF comprenait des articles vitaux qui permettront de fournir à 40 000 enfants et à leurs familles des produits essentiels dans les domaines de la nutrition, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, de la santé et de l'éducation.

Le PNUD a livré 70 tonnes de fournitures médicales, dont cinq mois de médicaments contre le VIH, la tuberculose et le paludisme provenant du Fonds mondial et des médicaments vitaux fournis par le Fonds national de fournitures médicales.

Dilling et la ville voisine de Kadugli sont largement coupées de l'aide depuis plus de deux ans, ce qui entraîne de graves pénuries d'aide humanitaire pour les communautés.

L'intensification des hostilités et l'insécurité le long de la route principale Al Obeid-Dilling-Kadugli ont contraint le convoi à s'arrêter pendant plus de 40 jours, retardant la mission et exposant les communautés à des risques supplémentaires. Le convoi a finalement atteint Dilling en empruntant un chemin hors route plus long et plus difficile.

Pour un accès humanitaire sûr et durable

« Après des semaines de retard et un détour difficile, ces fournitures vitales, notamment l'aide alimentaire, parviennent enfin à Dilling et Kadugli. Cela montre ce qu'il est possible de faire lorsque nous pouvons faire avancer les convois humanitaires, même dans des conditions extrêmement difficiles », a déclaré Makena Walker, Directrice nationale par intérim du PAM au Soudan.

« Les routes doivent rester ouvertes et prévisibles afin que l'aide vitale puisse parvenir sans interruption aux populations, y compris aux communautés qui sont coupées du monde depuis trop longtemps ».

Plus largement, les agences onusiennes soulignent qu'un accès durable, prévisible et sûr est nécessaire de toute urgence pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans tout le Kordofan du Sud. L'ONU appelle toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et à faciliter l'accès immédiat et sans entrave de l'aide humanitaire à tous les civils dans le besoin.

Attaques de drones

De son côté, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'est alarmé mercredi des informations faisant état de civils tués lors de frappes de drones menées par les belligérants.

Entre le 15 et le 16 février, des attaques de drones distinctes auraient tué au moins 57 civils, dont au moins 15 enfants, dans quatre États du Soudan : le Kordofan du Nord, le Kordofan occidental, le Kordofan du Sud, et l'Etat de Sennar.

« Les attaques incessantes de toutes les parties contre des cibles civiles doivent cesser. Les parties doivent prendre des mesures urgentes pour protéger les civils, notamment en s'abstenant d'utiliser des cibles civiles à des fins militaires », a déclaré M. Türk.

Il a renouvelé son appel aux belligérants à cesser les violences et à s'engager pleinement dans un dialogue en vue d'un cessez-le-feu.

Le chef des droits de l'homme a également réitéré son appel à tous les États, en particulier ceux qui ont une influence, à tout mettre en oeuvre pour mettre fin aux transferts d'armes qui alimentent le conflit et compromettent la protection des civils.