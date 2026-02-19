Sud-Soudan: Les violences sexuelles s'intensifient dans l'État de Jonglei

Les violences sexuelles liées au conflit continuent de frapper durement certaines régions du Soudan du Sud. Dans l'État de Jonglei, dans l'est du pays, des personnes déplacées font état d'abus généralisés imputés à des acteurs armés, selon une mission d'évaluation menée du 12 au 14 février par plusieurs agences onusiennes.

Le bureau de l'ONU des affaires humanitaires (OCHA) évoque une détérioration préoccupante de la situation de protection : violences sexuelles contre les femmes et les filles, séparations familiales, mais aussi recrutement et utilisation présumés d'adolescents par des groupes armés.

Les témoignages recueillis par la mission font état de viols, d'enlèvements, d'agressions sexuelles ou encore de déshabillages forcés, parfois accompagnés de meurtres lorsque les victimes tentaient de résister. « Plusieurs filles auraient été emmenées en captivité et d'autres auraient subi des violences sexuelles pendant leur fuite », a détaillé l'OCHA.

Une vulnérabilité accrue pour les enfants déplacés

Ces violences ont des répercussions directes sur les enfants, particulièrement exposés dans un contexte de déplacements forcés. Un nombre élevé d'enfants non accompagnés ou séparés de leur famille a été recensé dans les zones évaluées. Beaucoup vivent désormais auprès de proches éloignés ou de membres de leur communauté, sans encadrement stable.

Le manque d'information accentue encore leur vulnérabilité. La plupart des adolescentes interrogées ignoraient l'existence de services de protection de l'enfance dans plusieurs localités des comtés de Duk et Twic East, dans l'État de Jonglei, et disent compter essentiellement sur leurs pairs pour obtenir soutien et conseils.

Une insécurité persistante

Cette situation humanitaire s'inscrit dans un contexte sécuritaire toujours instable. Dans le nord et le centre de cet État du Soudan du Sud frontalier avec l'Ethiopie, des affrontements intermittents opposent l'armée soudanaise aux forces du Mouvement populaire de libération du Soudan en opposition (SPLM-IO). « Les civils continuent d'être exposés à des risques accrus en matière de protection dans un contexte d'insécurité persistante », a souligné l'OCHA.

Depuis décembre, ces combats ont provoqué le déplacement d'environ 280 000 civils, selon les Nations Unies. Ils s'inscrivent dans la rivalité politique et militaire entre le président et chef de l'armée du pays, Salva Kiir, et son rival historique Riek Machar, le chef du SPLM-IO, dont les forces s'étaient déjà affrontées lors de la guerre civile qui a suivi l'indépendance du pays en 2011.

L'accord de partage du pouvoir conclu en 2018 entre le président Kiir et le premier vice-président Machar avait apporté une relative accalmie, mais son effritement après l'arrestation l'an dernier de M. Machar dans la capitale Juba, a ravivé les tensions.

Des services de santé fragilisés

Les conséquences humanitaires se mesurent aussi dans le secteur de la santé. L'agence onusienne chargée des questions de santé sexuelle et reproductive (UNFPA) s'est inquiétée des « graves répercussions sur les femmes et les filles » liées à l'escalade des violences dans l'État de Jonglei.

La perturbation des services de maternité et de soins obstétricaux d'urgence contraint de nombreuses femmes à accoucher sans assistance qualifiée, augmentant les risques de décès maternels et néonatals évitables.

Selon un mécanisme de coordination humanitaire dirigé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), au moins 16 établissements médicaux ont été attaqués ou pillés depuis fin décembre 2025, la plupart à Jonglei - limitant encore l'accès aux soins essentiels.

Alors que l'accord de paix vacille, ces développements ravivent le spectre de la guerre civile au Soudan du Sud. Pour les agences humanitaires, l'urgence est désormais de restaurer des mécanismes capables d'enrayer la violence qui continue de s'abattre en premier lieu sur les femmes, les filles et les enfants.