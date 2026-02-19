Sénégal: Musique officielle des JOJ Dakar 2026 - Le jury choisit son top 3

Dakar — Le jury du concours de la musique officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ ) Dakar 2026 a choisi les 3 sons finalistes, a-t-on appris auprès du Comité d'organisation (COJOJ).

Selon lui, le jury installé par le ministère de la Culture et du Tourisme a participé à une séance d'écoute en compagnie du groupe de travail pour choisir les 3 sons finalistes.

Aux côtés des membres du groupe de travail, des légendes de la musique sénégalaise comme Baaba Maal, Oumar Pene et Kiné Lam ont apporté leur expertise pour désigner le titre qui ambiancera Dakar 2026, ajoute la source.

Le jury officiel est composé du ministre de la Culture et du Tourisme Amadou Ba, de Baaba Maal, Coumba Gawlo Seck Hugues Diaz, Mamadou Omar Kamara, Henri Guillabert, Ninon, Biram Ndeck Ndiaye, Maïmouna Dembélé, Kiné Lam, Fatoumata Ouattara, Oumar Pene et Khadidiatou Niang.

La musique officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 sera dévoilée le 21 juin prochain.

Ces olympiades, prévues du 31 octobre au 13 novembre de l'année prochaine, se dérouleront au Sénégal, une première sur le continent africain. Les joutes sportives auront lieu à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes, qui vont s'illustrer dans une vingtaine de disciplines sportives, allant de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.