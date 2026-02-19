Congo-Kinshasa: La libération de 125 détenus de la prison de Makala vise le désengorgement, selon le Parquet

18 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Parquet général près la Cour de cassation a expliqué, mercredi 18 février, que la libération de 125 détenus de la prison centrale de Makala vise son désengorgement.

Cet organe de loi a précisé que ces mesures n'ont aucun lien avec l'épidémie de choléra qui sévit au sein de cet établissement pénitentiaire.

Face aux rumeurs liant ces libérations à l'épidémie de choléra signalée dans la prison, la cellule de communication du Procureur général a tenu à lever toute équivoque.

« Il n'y a aucun lien avec l'épidémie de choléra. C'est une opération ciblée pour désengorger la prison conformément à la loi », a précisé Madame Situzolana, conseillère en communication et presse du Procureur général.

Ce Parquet réaffirme sa détermination à poursuivre ces inspections régulières pour s'assurer du respect des procédures judiciaires et de l'amélioration des conditions de détention.

Selon ce ministère public, cette démarche s'inscrit dans le cadre des missions de routine visant à corriger les détentions irrégulières.

Une opération de désengorgement ciblée

L'opération de libération des détenus est menée à la suite d'une visite d'inspection menée par le Procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambu. Elle cible spécifiquement :

Les détenus irréguliers : personnes dont le dossier ne justifie plus le maintien en détention.

Les cas bénins : des prévenus poursuivis pour des faits mineurs.

