Congo-Kinshasa: Ouverture de la Table ronde sur la protection des services de santé au pays

18 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre Judith Suminwa a lancé, mardi 17 février à Kinshasa, les travaux de la Table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels en contexte de conflit.

Ces assises sont organisées conjointement par le Gouvernement congolais, l'Union européenne et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Elles visent à dégager des mécanismes concrets d'appui aux efforts du Gouvernement afin de préserver l'accès aux services essentiels dans les zones affectées par les conflits.

Dans son allocution, la Cheffe du Gouvernement a rappelé l'engagement des autorités congolaises, aux côtés du Président de la République, à respecter et promouvoir le droit international humanitaire, notamment en ce qui concerne la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures indispensables à la survie des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La République démocratique du Congo continue de faire face à des défis sécuritaires majeurs, particulièrement dans l'Est du pays, où des forces négatives, dont le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC/M23, menacent la stabilité, la sécurité des populations et l'intégrité du territoire national.

« Notre pays traverse une crise humanitaire complexe et prolongée, marquée par des déplacements massifs de populations, des risques élevés pour la protection des civils et une pression croissante sur les services de base, notamment la santé, l'accès à l'électricité et l'eau potable », a souligné Judith Suminwa.

Dans ce contexte, a poursuivi la Première ministre, la continuité des services essentiels dans les zones de conflit constitue une priorité pour préserver la vie, la dignité et la résilience des populations civiles congolaises.

A travers cette Table ronde, le Gouvernement réaffirme son engagement à respecter et à promouvoir le droit international humanitaire, en particulier la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures vitales.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.