Burkina Faso: Plusieurs dizaines de morts dans une nouvelle attaque jihadiste près de Fada N'Gourma

19 Février 2026
Radio France Internationale

Une nouvelle attaque imputée à un groupe jihadiste a fait entre 60 et 70 morts dans l'est du Burkina Faso, samedi 14 février. Elle a visé cette fois une base des Unités combattantes des eaux et forêts.

Une nouvelle attaque jihadiste dans la région de Fada N'Gourma, dans l'est du Burkina Faso, a fait entre 60 et 70 morts, samedi 14 février. La cible cette fois : une base des Unités combattantes des eaux et forêts (Ucef) dont les soldats ont été pris au piège dans les tranchées censées les protéger en cas d'assaut de groupes terroristes.

Selon les informations de RFI, les soldats de l'Ucef - qui avaient été informés d'une attaque imminente - avaient demandé des renforts au BIR 12, le Bataillon d'intervention rapide le plus proche. Une source militaire précise que ce dernier a bien confirmé leur envoi.

Selon plusieurs témoignages, à l'approche des jihadistes de leur base, l'unité de soldats forestiers a alors confondu ces derniers avec les renforts en question.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Images insoutenables »

Si, à ce stade, aucun bilan officiel n'a été établi, des témoins affirment que la morgue et l'hôpital de Fada N'Gourma sont débordés tandis que cadavres et blessés continuent d'affluer. Alors que des éléments de la force d'élite manquent toujours à l'appel et que des dizaines de corps ont été inhumés, une source sécuritaire sur place évoque « des images insoutenables ». Parmi les victimes de l'attaque figurent également des civils qui ont croisé le chemin des jihadistes avant l'assaut. Quant à la base de l'Ucef, elle a été complètement détruite.

Les survivants, pour leur part, ont regagné la ville de Fada N Gourma.

Pour l'instant, les autorités militaires n'ont pas réagi à cette attaque qui s'est produite dans une zone ou le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) est actif - sans qu'il ait toutefois revendiqué l'opération pour le moment.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.