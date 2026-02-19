Madagascar: Antananarivo - Huit individus arrêtés dans une affaire de vol et de recel de motos

Une opération menée par la Sûreté urbaine de Tananarivo (SUT), rattachée au commissariat central de Tsaralalàna, a conduit à l'interpellation de huit individus soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de vol et de recel de motos dans la capitale.

Cette action fait suite à l'arrestation d'un premier suspect, appréhendé en flagrant délit de vol de moto à Ankadimbahoaka, dans la nuit du 15 février 2026. Ce même jour, vers 3h30 du matin, une patrouille de la Compagnie urbaine d'intervention (CUI) de Tsaralalàna, en faction au rond-point Filatex, a été alertée de la présence de deux individus poussant une moto de couleur violette en direction du CAPSAT.

À la vue des forces de l'ordre, l'un des deux suspects a pris la fuite, tandis que l'autre a été intercepté avec le deux-roues. Selon les informations policières, l'intéressé aurait reconnu avoir dérobé la moto à Androndrakely.

Il a été conduit au commissariat central de Tsaralalàna pour les besoins de l'enquête. Les investigations menées par la Sûreté urbaine de Tananarivo à la suite de cette première arrestation ont permis d'identifier des personnes présentées comme de potentiels receleurs et revendeurs d'objets volés.

Dans la nuit du 17 février 2026, aux alentours de 3h40, les enquêteurs ont procédé à des descentes ciblées dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Anosy, Anosibe et Ampefiloha. À Anosy, un individu a été interpellé.

Du côté d'Anosibe Lalamby, trois personnes ont été localisées, mais deux d'entre elles ont réussi à s'échapper. Un tir de sommation aurait été effectué lors de la poursuite afin de tenter de stopper un suspect en fuite, sans faire de blessé, selon la police. Un individu a toutefois été arrêté sur place. Enfin, à Ampefiloha Voridamba, six personnes ont été appréhendées alors qu'elles se trouvaient en possession d'objets présentés comme étant d'origine suspecte.

Ainsi, huit personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Les enquêtes se poursuivent afin d'établir les responsabilités de chacun et de déterminer l'ampleur exacte du réseau présumé. La Police nationale rappelle que les opérations de sécurisation et de lutte contre la criminalité urbaine se poursuivent dans la capitale.