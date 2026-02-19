Ile Maurice: Le Sugar Investment Trust relance ses projets et reprend du terrain

Après une période de turbulence, le Sugar Investment Trust (SIT) se repositionne sur le marché immobilier. Depuis sa prise de fonction l'année dernière, la Chief Executive Officer Nishta Jooty-Needroo supervise la mise en place de mesures visant à stabiliser l'organisation. Les actions engagées, notamment en matière de dettes, sont désormais en cours de stabilisation et de remboursement. Les projets immobiliers reprennent progressivement.

La Phase 4 du morcellement résidentiel Bois de Cannelle, dans le cadre du développement Aurea Living Harmony, initié par le SIT il y a plusieurs années, a été bien accueillie à la fin de l'année dernière.

Cette nouvelle phase, qui comprend 95 lots résidentiels, a été proposée à la vente selon un processus «transparent», indique le SIT dans un communiqué du 13 février. Au total, 277 candidatures ont été enregistrées pour ces 95 lots. Les ventes, organisées en novembre dernier dans les locaux du SIT, ont rencontré un franc succès, marquant une étape clé dans la stabilisation financière de l'institution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la continuité de cette dynamique, le SIT, par l'intermédiaire de sa filiale SIT Property Development Ltd (SPDL), a lancé un appel à soumissions auprès d'opérateurs qualifiés pour concevoir et réaliser les infrastructures des projets de Belle-Rive et de Côte-d'Or. Le projet de Belle-Rive prévoit environ 400 lots résidentiels, commerciaux et industriels légers, visant à structurer un nouveau secteur d'habitation et d'activité économique.

Quant au projet de Côte-d'Or, il s'inspire du modèle Aurea, avec principalement des logements et quelques espaces commerciaux, afin d'accompagner le développement de la région et de proposer aux habitants des services et infrastructures de proximité.

Le SIT prépare également des projets dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, dans l'objectif de diversifier ses activités et de contribuer à un aménagement plus durable du territoire. L'institution poursuit aussi son programme de replantation de la canne à sucre, visant à augmenter la production tout en préservant le patrimoine agricole et en renforçant la résilience du secteur.

Dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité alimentaire, le SIT a réservé quelque 200 arpents pour développer des cultures vivrières telles que la pomme de terre, l'oignon ou le gingembre, contribuant ainsi à soutenir la production locale et à réduire la dépendance aux importations. Par ailleurs, le SIT prévoit d'acquérir de nouveaux terrains pour renforcer sa réserve foncière et assurer la pérennité de ses projets.