Ile Maurice: Donald Trump met en garde Londres contre la cession de Diego Garcia à Maurice

Le président américain Donald Trump a exhorté le Royaume-Uni à ne pas «céder Diego Garcia», critiquant le projet britannique de transférer la souveraineté des îles Chagos à Maurice tout en louant la base militaire stratégique pour 99 ans.

Dans un message publié sur Truth Social, il a estimé qu'un tel accord constituerait «une erreur» et ternirait l'image d'un «grand allié», soulignant l'importance stratégique de Diego Garcia dans l'océan Indien.

Selon la BBC, ces déclarations interviennent alors que Washington avait officiellement soutenu le plan de Londres visant à rétrocéder la souveraineté du British Indian Ocean Territory à Maurice. Des discussions entre les États-Unis et Maurice sont prévues la semaine prochaine.

La BBC rappelle que Diego Garcia, principale île de l'archipel des Chagos, accueille une base utilisée conjointement par les forces armées britanniques et américaines. Maurice conteste depuis longtemps la légalité du contrôle britannique sur l'archipel, affirmant avoir été contrainte d'y renoncer au moment de son indépendance.