Ile Maurice: Donald Trump met en garde Londres contre la cession de Diego Garcia à Maurice

19 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Le président américain Donald Trump a exhorté le Royaume-Uni à ne pas «céder Diego Garcia», critiquant le projet britannique de transférer la souveraineté des îles Chagos à Maurice tout en louant la base militaire stratégique pour 99 ans.

Dans un message publié sur Truth Social, il a estimé qu'un tel accord constituerait «une erreur» et ternirait l'image d'un «grand allié», soulignant l'importance stratégique de Diego Garcia dans l'océan Indien.

Selon la BBC, ces déclarations interviennent alors que Washington avait officiellement soutenu le plan de Londres visant à rétrocéder la souveraineté du British Indian Ocean Territory à Maurice. Des discussions entre les États-Unis et Maurice sont prévues la semaine prochaine.

La BBC rappelle que Diego Garcia, principale île de l'archipel des Chagos, accueille une base utilisée conjointement par les forces armées britanniques et américaines. Maurice conteste depuis longtemps la légalité du contrôle britannique sur l'archipel, affirmant avoir été contrainte d'y renoncer au moment de son indépendance.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.