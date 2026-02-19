Burkina Faso: Région de Bankui - Gaël Yaméogo prend la tête de la direction régionale en charge de l'agriculture et de l'eau

Le nouveau directeur régional de l'agriculture, de l'eau et des ressources animales et halieutiques de Bankui, Gaël Sidbewendin Yaméogo, a été installé dans ses fonctions par la secrétaire générale régionale, Adjara Kientega, ce mercredi 18 février 2026 à Dédougou, chef-lieu de la région.

Nommé en conseil des ministres le 5 février dernier, le directeur régional de l'agriculture, de l'eau et des ressources animales et halieutiques de Bankui (DRAERAH-BNK), Gaël S. Yaméogo, a officiellement pris service au gouvernorat de Dédougou, ce mercredi 18 février 2026.

La cérémonie d'installation du tout premier DRAERAH de la nouvelle région de Bankui a été présidée par la secrétaire générale de la région, Adjara Kientega, représentant le gouverneur. L'ensemble des corps constitués de la région et des représentants du monde rural ont été témoins de cette passation de charge entre le nouveau et les anciens directeurs régionaux.

La nomination de ce nouveau directeur régional est intervenue après la fusion des directions régionales chargées de l'eau et de l'agriculture consacrée par le remaniement ministériel du 12 janvier 2026.

Le nouveau directeur régional a rendu hommage à ceux qu'ils succède à ce poste. « Leur leadership a permis d'engranger des acquis considérables », a-t-il souligné. Il a eu une pensée particulière au défunt directeur régional de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques, Fayçal Téguéra, décédé le 21 novembre 2025 alors qu'il était en fonction. Il s'est montré reconnaissant à l'endroit des plus hautes autorités pour la confiance placée en lui pour servir le monde rural dans la région de Bankui.

Celui qui hérite de la fusion des deux directions a confié que sa mission sera de consolider les acquis obtenus par ces prédécesseurs. Il a martelé que la direction fusionnée doit être un « puissant levier de transformation » capable de structurer, sécuriser et moderniser tout le potentiel agricole et hydraulique dont dispose le Bankui.

Par la voix de la secrétaire générale de la région, tous les acteurs régionaux ont souhaité à M. Yaméogo une mission pleine de succès à la tête de la direction régionale de l'agriculture, de l'eau et des ressources animales et halieutiques de Bankui.