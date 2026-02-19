Tunisie: Le président Saïed présente ses voeux au peuple tunisien à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu, mercredi soir, 18 février courant, à la Mosquée Zitouna, où il a adressé ses voeux au peuple tunisien et à la nation islamique à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan.

Dans une allocution-vidéo diffusée via la page officielle de la présidence de la République, le chef de l'Etat est revenu sur les innombrables finalités de la pratique du jeûne, quatrième pilier de l'Islam, soulignant que ce rite religieux ne consiste pas seulement à s'abstenir de commettre les interdits de Dieu durant un mois.

C'est plutôt et surtout un rite éminemment spirituel et moral qui vise dans son essence et quintessence à purifier l'âme humaine, à renforcer la foi et à adopter un comportement exemplaire envers soi-même et autrui.

Pour ce faire, il a appelé à ce que le mois sacré de Ramadan soit une occasion inédite pour faire ancrer les finalités réelles et effectives du jeûne en tant que rite religieux devant être observé consciencieusement, loin de toute forme d'artifice.

Il a, à ce propos, pressé les Tunisiens de faire preuve de hauteur d'esprit et à se détacher des futilités du quotidien, les exhortant à éviter toute forme de déviance, d'ostentation, de laxisme et de conduites mensongères.

Lors de son allocution, le président Saïed a, en outre, appelé le peuple tunisien a faire preuve de solidarité et de cohésion durant le mois de Ramadan, estimant que le bien-être et l'essor de notre pays n'est pas tributaire d'une seule personne mais plutôt de la société tout entière.

"Une société ne peut devenir saine et cohérente si un de ses membres vit encore sous le joug de la misère et de la privation, a fait savoir le président de la République.

Au terme de son allocution, le chef de l'Etat a saisi cette occasion pour prier Dieu d'accorder la victoire au peuple palestinien qui fait face à un déchaînement sans précédent de la barbarie sioniste, implorant Dieu le Tout-Puissant de lui apporter son soutien afin qu'il parvienne à établir son État indépendant avec pour capitale la ville sainte d'Al-Qods.

Les Tunisiens entament, aujourd'hui, jeudi, 19 février, le premier jour du mois de Ramadan.