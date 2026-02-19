Togo: Protection des médias - Les autorités se disent attentives

19 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le gouvernement affirme suivre « avec attention » les informations faisant état de menaces et d'intimidations dont serait victime le journaliste Roger Amémavoh, rapporte Waraa dans sa parution de jeudi.

Selon le journal, les autorités rappellent que la liberté d'expression constitue un fondement essentiel de la démocratie et qu'elle demeure un principe garanti par les textes en vigueur.

Sans donner davantage de détails sur l'évolution de la situation, l'exécutif assure rester vigilant face à toute atteinte aux droits et libertés, dans un contexte où la protection des professionnels des médias suscite une attention particulière.

