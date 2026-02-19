Sénégal: Culture - Adama Diop présente 'Fajar' le 26 février à l'Institut français de Dakar

Le comédien et metteur en scène sénégalais Adama Diop présentera, pour la première fois au Sénégal, sa création théâtrale "Fajar (L'Aube)", le jeudi 26 février à 21h, à l'Institut français de Dakar, annonce un communiqué transmis à la rédaction du Soleil digital.

Considéré comme l'un des événements culturels majeurs de cette année à Dakar, ce spectacle marque le retour aux sources d'un artiste révélé sur les grandes scènes européennes. Figure du théâtre contemporain, Adama Diop s'est notamment illustré au Festival d'Avignon et au Théâtre de l'Odéon à Paris.

Selon la même source, cette représentation dans la capitale sénégalaise constitue "bien plus qu'une simple escale artistique", mais un moment symbolique pour celui qui a fait ses premières armes à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad), avant de s'imposer comme un ambassadeur de la culture sénégalaise à l'international.

Présenté comme une oeuvre pluridisciplinaire, "Fajar" se situe à la croisée du théâtre, du concert et du film. Le spectacle retrace l'odyssée de Malal, un jeune homme mû par ses rêves de poésie et confronté aux réalités de l'exil.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La création se distingue par une performance scénique mêlant wolof et français, des compositions originales jouées en direct et une dimension cinématographique venant enrichir la narration, souligne le communiqué.

L'oeuvre a été saluée par la critique internationale.

Le quotidien français Le Monde évoque un "souffle épique rare", tandis que Télérama met en avant la "puissance émotionnelle foudroyante" du spectacle.

Pour le public dakarois, cette représentation offre l'opportunité de découvrir une création qui participe au rayonnement du génie artistique sénégalais au-delà des frontières.