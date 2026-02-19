Sénégal: Commerce extérieur - Forte progression des exportations portée par les produits miniers et pétroliers

18 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Les exportations du Sénégal ont fortement progressé en décembre 2025, s'établissant à 825,3 milliards de FCFA contre 323,6 milliards le mois précédent, soit une hausse spectaculaire de 155%, selon le dernier Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Cette progression est principalement portée par les ventes d'or non monétaire (206,8 milliards contre 95,9 milliards), d'huiles brutes de pétrole (106,3 milliards contre 45,5 milliards) et de produits pétroliers raffinés (90,4 milliards contre 49,7 milliards). Les expéditions de phosphates et de produits de la mer ont, en revanche, légèrement freiné cette hausse.

Par rapport à décembre 2024, les exportations ont augmenté de 104,1%, portant le cumul annuel 2025 à 5 935,2 milliards de FCFA, contre 3 909,1 milliards en 2024, soit un bond de 51,8%.

Du côté des importations, le mois de décembre 2025 a enregistré un recul à 544,8 milliards de FCFA contre 713,3 milliards en novembre, soit une baisse de 23,6%, en raison notamment de la chute des achats de matériels de transport, de produits pharmaceutiques et de sucres. Néanmoins, la hausse des importations de produits pétroliers raffinés et de métaux communs a partiellement atténué ce recul.

Sur l'ensemble de l'année 2025, les importations s'établissent à 7 279,1 milliards de FCFA, légèrement supérieures aux 7 161,4 milliards de 2024 (+1,6%). L'année 2025 se caractérise ainsi par un excédent commercial significatif, soutenu par la performance des produits miniers et pétroliers.

