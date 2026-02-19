Sénégal: Rentrée des leaders - La jeune chambre de Dakar décline son plan d' action pour 2026

La mairie de Dakar a accueilli le dimanche 15 février, la rentrée solennelle couplée de la Jeune Chambre de Dakar 1 et de la Chambre universitaire Dakar Espoir. La cérémonie a été placée sous le signe de la technologie et de l'entrepreneuriat.

La rentrée solennelle couplée de la Jeune Chambre de Dakar numéro 1 et de la Jeune Chambre universitaire Dakar Espoir s'est déroulée, dimanche 15 février, à Dakar, sous le thème : « L'innovation technologique au service d'une jeunesse entreprenante « . La rencontre a eu pour objectif d'encourager la jeunesse à utiliser de manière saine les nouvelles technologies.

De l'avis de Sylver Bancé, président de la Jeune Chambre universitaire, il s'agit de dérouler des actions de mobilisation à fort impact à l'endroit des partenaires et de la presse. Selon lui, sa structure est basée sur une organisation efficace, ordonnée et ouverte avec une assurance de pérennité. » Nous nous engageons à poser des actes citoyens de protection de l'environnement et de dons de sang pour renforcer la lutte contre les maladies chroniques « , a-t-il souligné.

Pour Seydou Maïga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Sénégal, en Guinée et au cap Vert, pour le Burkina Faso, invité d'honneur de la rencontre, il s'agit de remercier le Sénégal, pays de la téranga. Selon lui cette marque de considération va renforcer l'axe de coopération Dakar-Ouagadougou. Pour le diplomate, le choix de sa personne comme parrain, matérialise l'excellence des relations entre le Sénégal et le pays frère, le Burkina Faso.

Poursuivant, il a souligné que cette association est le terreau fertile de la réussite à venir par une jeunesse africaine prête à verser dans l'inter complémentarité. » À travers cette organisation, je vois la future union africaine », s'est exprimé l'ambassadeur. La thématique de cette édition, a-t-il ajouté, traduit l'ambition d'entreprendre et de ne pas tout attendre des autorités. Ce qui permet de citer martin Luther King : »

Ce que vous pouvez faire pour votre pays et non, ce que votre pays peut faire pour vous « . Pour Rokhaya Solange Mbengue Ndir, la haute patronne de cette édition, l'innovation doit être placée au service du progrès collectif. Selon la responsable Rse et relations avec l'écosystème numérique à Sonatel/Orange, le numérique doit être conçu comme un levier d'inclusion, d'opportunités et de développement durable.

Poursuivant, elle a souligné que cet impact du numérique doit reposer sur une approche structurante, collaborative et orientée vers l'innovation technologique. « Les femmes doivent intégrer les secteurs technologiques et inspirer une nouvelle génération de femmes leaders africaines », a plaidé Rokhaya Solange Mbengue Ndir. Ibrahima Faye, le nouveau président exécutif de la Jeune Chambre internationale numéro 1 de Dakar, a décliné sa feuille de route. Ainsi, le jeune ingénieur en Télécommunication, mesure l'énormité de la mission qui l'attend à la tête de la Jci numéro 1.

Selon lui, la Jci n'est pas seulement une association mais un réseau international qui a pour sacerdoce l'action collective et la promotion des jeunes. Il a retenu que le lancement du mandat 2026 qui les a réunis dimanche, est profondément axée sur le numérique et l'inclusion. » Nous réussirons ensemble ou échouerons ensemble », a-t-il martelé. Il a par ailleurs exhorté les jeunes à prendre des risques et à saisir chaque opportunité. Il a recommandé à son équipe, la collaboration, l'assiduité et l'excellence.

Selon lui, il est possible d'atteindre tous les objectifs, à condition d'être performants. Il a aussi nourri l'espoir que son organisation est sur la bonne voie, c'est-à-dire, ancrée dans les valeurs de travail et du respect des conseils des précurseurs. Il a surtout émis l'espoir que ce mandat soit celui de la différence, c'est-à-dire de la création d'emplois avec des résultats dont les impacts seront notaires pour les membres.