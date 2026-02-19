Sénégal: Assemblée nationale - Le projet de loi instituant une chaîne parlementaire adopté

Les députés de l'Assemblée nationale du Sénégal ont adopté mercredi le projet de loi n°02-2026 visant à créer une chaîne parlementaire, une initiative destinée à renforcer la transparence des activités législatives et à rapprocher l'institution des citoyens.

Sur les 165 députés inscrits, 126 ont participé au vote, dont 15 par procuration. Le texte a été adopté par 121 voix favorables, tandis que 5 députés se sont abstenus. Aucun vote contre n'a été enregistré.

La future chaîne parlementaire permettra la diffusion en continu des débats en plénière, des travaux des commissions et d'autres activités parlementaires, offrant ainsi un accès direct aux citoyens au fonctionnement de l'Assemblée nationale.

Le projet de loi avait suscité des discussions dans l'hémicycle, certains parlementaires soulevant des questions d'ordre juridique et constitutionnel. La majorité a néanmoins validé le texte, ouvrant la voie à sa mise en oeuvre.