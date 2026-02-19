Sénégal: Officiel - Habib Bèye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

C'est désormais officiel. L'Olympique de Marseille a annoncé, ce mercredi, la nomination de Habib Bèye au poste d'entraîneur de l'équipe première.

Mehdi Benatia, nouveau homme fort de l'OM, a officiellement installé Habib Bèye sur le banc olympien jusqu'en juin 2027. Dix-neuf ans après son départ pour Newcastle United, l'ancien capitaine olympien fait son retour sur la Canebière, cette fois dans le costume de technicien, avec une mission à haut risque.

Libre depuis son départ du Stade Rennais, Bèye incarne un choix à la fois symbolique et stratégique pour un club en quête de stabilité. Présenté ce jeudi après-midi, le technicien sénégalais dirigera dans la foulée son premier entraînement, avant de prendre place sur le banc olympien dès vendredi lors du déplacement à Stade Brestois 29.

Une feuille de route claire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La direction marseillaise a fixé deux objectifs majeurs à son nouvel entraîneur. Le premier consiste à accrocher une place sur le podium de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Actuellement quatrième et barragiste en C1, l'OM accuse un retard de cinq points sur l'Olympique Lyonnais. Un défi somme tout à portée de main. Le second objectif est tout aussi symbolique : remporter la Coupe de France. Marseille fait partie des sérieux prétendants au sacre après l'élimination du Paris Saint-Germain, mais court après le trophée depuis 1989.

Un pari assumé

Dans un contexte sportif instable, Habib Bèye arrive avec l'impérieuse mission de relancer un groupe en perte de confiance et de faire taire les sceptiques, nombreux à douter de sa capacité à gérer la pression d'un club aussi exigeant que l'OM. Son aura d'ancien capitaine, sa connaissance de l'institution et son discours fédérateur constituent toutefois des atouts majeurs. À Marseille, plus qu'ailleurs, le temps est compté. Pour Bèye, le défi est immense, mais l'opportunité l'est tout autant.