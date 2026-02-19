Sénégal: BRVM - Le marché enregistre près de 9 milliards de transactions ce mercredi 18 février 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 18 février 2026, les transactions opérées au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont atteint près de 9 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 8,987 milliards de FCFA contre 1,657 milliard FCFA le mardi 17 février 2026. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée au niveau du compartiment des obligations de 6,965 milliards de FCFA. Le marché a, en particulier, enregistré des transactions portant d'une part sur 1 801 329 obligations TPCI 5,80% 2019-2026 pour un montant de 3 584 644 710 FCFA et d'autre part sur 1 698 671 obligations TPCI 5,75% 2019-2026 pour un montant de 3 380 355 290 FCFA.

La valeur moyenne annuelle par séance se situe à 1,736 milliards de FCFA contre 1,516 milliard de FCFA la veille.

Quant aux autres activités du marché, elles ont connu une évolution en baisse. C'est ainsi que la capitalisation du marché des actions connait une baisse de 41,812 milliards, en passant de 15 162,992 milliards de FCFA la veille à 15 121,180 milliards FCFA ce mercredi 18 février 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 11,518 milliards FCFA, en se situant à 11 466,103 milliards FCFA contre 11 477,621 milliards FCFA le 17 février 2026.

A part, l'indice BRVM Principal, tous les autres indices sont en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,27% à 392,19 points contre 393,27 points la veille. L'indice BRVM 30 a aussi enregistré la même baisse de 0,27% à 182,00 points contre 182,50 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 0,53% à 154,17 points contre 154,99 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a connu une hausse de 0,93% à 272,45 points contre 269,95 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une baisse de 0,28% à 151,02 points contre 151,44 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 4 305 FCFA), Servair Abidjan (plus 7,35% à 3 285 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,33% à 2 490 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,66% à 12 725 FCFA), et ONATEL Burkina Faso (plus 6,30% à 2 870 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 3 870 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 6,93% à 14 105 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,42% à 80 005 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 4,10% à 6 555 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 3 085 FCFA).