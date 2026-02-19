Madagascar: Concours « Fokontany Madio » - Lancement de la première édition, hier

Dans une capitale confrontée à des défis sanitaires et environnementaux persistants, les autorités malgaches misent sur l'engagement des communautés. Le concours « Fokontany Madio », lancé à l'échelle d'Antananarivo, ambitionne de faire de l'hygiène et de l'assainissement des leviers durables de santé publique, de dignité humaine et de gouvernance locale.

« À travers ce concours Fokontany Madio, nous allons redorer le blason de nos quartiers et préserver notre santé dans un cadre de salubrité digne », a déclaré le Dr Anjaratiana Elia Razafindraniaina, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, lors du lancement officiel de cette initiative, à Anosy, hier. Ces propos traduisent la volonté gouvernementale d'impulser un changement durable au sein des communautés. Le secteur Eau, Assainissement et Hygiène (EAH), désormais érigé en deuxième priorité nationale, bénéficie ainsi d'un nouvel élan politique à travers la Politique nationale de l'EAH et la feuille de route « Madagasikara Madio ».

Concret

Validée en Conseil des ministres le 22 décembre 2025, l'initiative concerne les 192 fokontany de la Commune urbaine d'Antananarivo. Placé sous le haut parrainage de la Première Dame, le concours vise à promouvoir des environnements propres et sains, tout en renforçant la responsabilisation des communautés locales.

Pensé comme un outil de prévention sanitaire et de protection de l'environnement urbain, le Code municipal d'hygiène en constitue le socle réglementaire. Au-delà de l'aspect symbolique, l'initiative s'inscrit dans une logique de résultats. Réduction des risques sanitaires, amélioration du cadre de vie et changement durable des comportements en sont quelques exemples cités à Anosy, hier.

Encadré

Le concours s'étendra ainsi sur deux mois, après une phase préparatoire dédiée à la sensibilisation, à la formation et à la mise en place des comités. Des comités techniques, de suivi et d'évaluation veilleront à la transparence et à l'équité du processus. Ainsi, les fokontany sont préalablement catégorisés selon leurs réalités socio-économiques afin de garantir des chances équitables.

À l'issue de cette phase, 60 fokontany accéderont à la compétition principale. Un système de distinction (or, argent et bronze) est pensé pour encourager l'amélioration continue, tandis que les autres quartiers bénéficieront d'un accompagnement progressif.

En misant sur l'implication des leaders locaux, des jeunes et des associations, « Fokontany Madio » dépasse le cadre d'un simple concours. Il s'impose comme un outil de gouvernance locale où la propreté devient une responsabilité collective.