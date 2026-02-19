Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne les étapes importantes du projet d'irrigation Arjo Didessa

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué les progrès significatifs réalisés dans le cadre du projet d'irrigation d'Arjo Didessa, le qualifiant d'étape décisive pour l'agriculture et la sécurité alimentaire nationales.

Lors de sa visite sur le site aujourd'hui, le Premier ministre a pu constater les progrès rapides accomplis dans la réalisation de cette initiative d'infrastructure à grande échelle. À propos de cette visite, il a déclaré : « J'ai visité le projet d'irrigation Arjo Didessa et j'ai été impressionné par les progrès réalisés. »

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a indiqué que le projet avançait régulièrement et était en voie d'achèvement.

« Une fois pleinement opérationnel, il transformera l'agriculture, favorisera la culture de diverses plantes, renforcera nos efforts en matière de sécurité alimentaire nationale et profitera à des milliers de ménages dans tout le pays », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Je suis convaincu que, grâce à des efforts soutenus, ce projet tiendra ses promesses et améliorera la vie des communautés environnantes. »