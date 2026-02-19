Ethiopie: Le pays et l'Irlande signent un protocole d'accord pour renforcer leur coopération bilatérale

18 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Irlande ont signé un protocole d'accord visant à élargir leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment les affaires et l'investissement.

L'accord a été officialisé au ministère des Affaires étrangères à Addis-Abeba par la ministre d'État éthiopienne aux Affaires étrangères, Hadera Abera, et le ministre d'État irlandais au Développement international et à la Diaspora, Neale Richmond.

Lors de la cérémonie de signature, la ministre Hadera a souligné que le protocole d'accord reflétait l'engagement commun des deux nations à maintenir un dialogue régulier et à approfondir leur collaboration.

« La coopération entre nos deux pays va au-delà des efforts humanitaires et s'étend à des domaines essentiels tels que les affaires et les investissements », a déclaré M. Hadera, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie à favoriser un partenariat durable et significatif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre d'État irlandais Richmond, pour sa part, a exprimé son enthousiasme pour l'occasion, soulignant l'importance de cette relation d'un point de vue humanitaire, économique, politique et en matière de développement.

Il a déclaré que l'Éthiopie n'était pas seulement leur plus grande mission diplomatique en Afrique, mais aussi l'une des cinq plus grandes missions au niveau mondial, soulignant l'engagement de son pays à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie en tant que partenaires.

Richmond a également souligné les perspectives positives du protocole d'accord, qu'il considère comme une avancée significative dans le partenariat en pleine évolution entre l'Éthiopie et l'Irlande, soulignant leurs intérêts communs et leur engagement en faveur d'un bénéfice mutuel.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.