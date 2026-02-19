Ethiopie: Le pays et l'Irlande signent un protocole d'accord pour renforcer leur coopération bilatérale

Addis Ababa — L'Éthiopie et l'Irlande ont signé un protocole d'accord visant à élargir leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment les affaires et l'investissement.

L'accord a été officialisé au ministère des Affaires étrangères à Addis-Abeba par la ministre d'État éthiopienne aux Affaires étrangères, Hadera Abera, et le ministre d'État irlandais au Développement international et à la Diaspora, Neale Richmond.

Lors de la cérémonie de signature, la ministre Hadera a souligné que le protocole d'accord reflétait l'engagement commun des deux nations à maintenir un dialogue régulier et à approfondir leur collaboration.

« La coopération entre nos deux pays va au-delà des efforts humanitaires et s'étend à des domaines essentiels tels que les affaires et les investissements », a déclaré M. Hadera, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie à favoriser un partenariat durable et significatif.

Le ministre d'État irlandais Richmond, pour sa part, a exprimé son enthousiasme pour l'occasion, soulignant l'importance de cette relation d'un point de vue humanitaire, économique, politique et en matière de développement.

Il a déclaré que l'Éthiopie n'était pas seulement leur plus grande mission diplomatique en Afrique, mais aussi l'une des cinq plus grandes missions au niveau mondial, soulignant l'engagement de son pays à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie en tant que partenaires.

Richmond a également souligné les perspectives positives du protocole d'accord, qu'il considère comme une avancée significative dans le partenariat en pleine évolution entre l'Éthiopie et l'Irlande, soulignant leurs intérêts communs et leur engagement en faveur d'un bénéfice mutuel.