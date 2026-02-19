Madagascar: L'après Gezani à Toamasina - Le réseau d'eau potable rétabli chez 50% des abonnés de la Jirama

Le rétablissement de l'alimentation en eau potable du réseau public s'effectue progressivement, après une coupure quasi totale du réseau de distribution au lendemain du passage du cyclone Gezani, il y a une semaine, en raison des dégâts sur les infrastructures de production d'eau (et d'électricité) de la Jirama.

Privés d'eau potable depuis une semaine, les ménages dont les installations d'eau ne sont pas encore réalimentées sont extrêmement vulnérables. Les corvées d'eau via les bidons jaunes ne sont pas toujours possibles, de nombreuses bornes fontaines n'étant pas encore à nouveau fonctionnelles.

Selon les explications de la société nationale d'électricité et d'eau, les travaux de réparation se poursuivent, avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, et mobilisent plusieurs équipes de techniciens qui s'activent également à augmenter progressivement la pression de l'eau sur le réseau de distribution.