Madagascar: L'après Gezani à Toamasina - Le réseau d'eau potable rétabli chez 50% des abonnés de la Jirama

19 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

Le rétablissement de l'alimentation en eau potable du réseau public s'effectue progressivement, après une coupure quasi totale du réseau de distribution au lendemain du passage du cyclone Gezani, il y a une semaine, en raison des dégâts sur les infrastructures de production d'eau (et d'électricité) de la Jirama.

Privés d'eau potable depuis une semaine, les ménages dont les installations d'eau ne sont pas encore réalimentées sont extrêmement vulnérables. Les corvées d'eau via les bidons jaunes ne sont pas toujours possibles, de nombreuses bornes fontaines n'étant pas encore à nouveau fonctionnelles.

Selon les explications de la société nationale d'électricité et d'eau, les travaux de réparation se poursuivent, avec le soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers, et mobilisent plusieurs équipes de techniciens qui s'activent également à augmenter progressivement la pression de l'eau sur le réseau de distribution.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.