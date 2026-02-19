Soudan: Le secteur économique du Cabinet tient sa première réunion à Khartoum

La Ministre des Affaires du Cabinet, Dr Lemia Abdel-Ghaffar, a présidé aujourd'hui la réunion du secteur économique du Cabinet, à laquelle ont participé les ministres du secteur et un certain nombre de responsables des organes concernés

La réunion a porté sur la méthodologie de travail des secteurs ministériels, dont les plus importantes sont la proposition de politiques générales et le suivi de leur mise en oeuvre, ainsi que la préparation de plans unifiés pour les secteurs dans leur domaine et la recommandation de ceux-ci au Conseil des ministres pour l'approbation et le suivi de leur mise en oeuvre selon des critères spécifiques de mesure de la performance.

En outre, la réunion a écouté un rapport sur le stock stratégique de sorgho présenté par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Mahasen Ali Yagoub.

Le rapport a examiné les principaux défis rencontrant le secteur de la production en général et le secteur du sorgho en particulier, et les efforts déployés pour les surmonter afin d'aider à augmenter la production et la productivité ainsi que l'importance de fournir le stock stratégique et de travailler à l'expansion de l'infrastructure des silos de stockage du sorgho et des silos en les développant et en créant de nouveaux silos et silos de stockage modernisés, ce qui contribuera à assurer la sécurité alimentaire du pays.