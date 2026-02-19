Soudan: Le Premier Ministre discute avec le ministre de Gouvernement fédéral le forum des États

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, s'est informe sur les résultats et les recommandations du forum des secrétaires des gouvernements des États qui s'est tenu à Khartoum les derniers jours.

C'était faite lors de sa rencontre après-midi à Khartoum avec le ministre du Gouvernement fédéral et du Développement rural, Mohamed Kartikeila Saleh, qui a expliqué dans une déclaration à la presse que la rencontre a porté sur les préparatifs en cours pour la tenue du grand forum des gouverneurs des États, précisant que la rencontre a affirmé la tenue de cet important forum au cours de la troisième semaine du mois de Ramadan.