Afrique de l'Est: Le gouverneur de Khartoum rencontre l'envoyé spécial de la Suisse pour la Corne de l'Afrique

Le gouverneur de Khartoum, Ahmed Osman Hamza a reçu aujourd'hui l'envoyé spécial de la Suisse pour la Corne de l'Afrique, ambassadeur Silvan Ester, en présence du secrétaire général du gouvernement de l'État, Al-Hadi Abdel-Sayed, et du directeur général ministre délégué du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Al-Tayeb Saad Eddin.

L'envoyé a expliqué que sa visite à Khartoum s'inscrit dans le cadre de nouer des rencontres avec les responsables sur le niveau fédéral et régional pour s'informer sur la situation de l'ambassade de son pays et du siège de l'ambassadeur, en réponse à une invitation du Premier ministre aux missions diplomatiques de retourner à leurs sièges à Khartoum.

Le gouverneur de Khartoum a présenté un exposé au représentant suisse dans lequel il a évoqué les travaux réalisés pour réhabiliter les infrastructures et les services détruits par la milice rebelle, ajoutant que les autorités compétentes avaient sécurisé les ambassades après la libération de Khartoum et que plusieurs ambassades avaient reçu leurs locaux.

Le gouverneur de Khartoum a invité l'envoyé suisse à refléter, à travers sa visite, l'ampleur de la souffrance causée par les violations commises par la milice et à presser les pays qui soutiennent la milice de cesser leur soutien afin de mettre fin à ses pratiques contre les citoyens innocents.