Madagascar: Hippisme/AGO - L'ASCEL/AHCEL joue la carte de la résilience

Ambatolampy a accueilli l'Assemblée générale ordinaire de l'ASCEL/AHCEL ce mois de février. Une rencontre marquée par la franchise des échanges, les constats lucides présentés par les membres de l'association, mais aussi par une volonté commune de ne pas céder au découragement malgré un contexte difficile.

Le quorum, largement atteint avec 80 membres présents, a permis l'ouverture de la séance à Ambatolampy. Après la présentation de l'ordre du jour, le président de l'Autorité hippique pour les courses et l'élevage de chevaux à Madagascar (ASCEL/AHCEL), Michelson Rakotoarisoa, a donné le ton.

Il a remercié les membres pour leur mobilisation, tout en rappelant les grandes lignes d'une année difficile mais formatrice pour l'Association. Fidèle à sa ligne, il a insisté sur la nécessité de la solidarité et du soutien des jeunes dirigeants pour assurer la continuité de l'action, réaffirmant une fois encore son souhait, à terme, de passer le relais.

Une prise de position saluée par l'assistance, qui voit en cette transition progressive un gage de stabilité institutionnelle. Les rapports statutaires ont ensuite été adoptés sans contestation.

Le rapport financier 2025, présenté par David Rakotomamonjy et validé par un expert-comptable, a reçu le quitus unanime, symbole de la confiance accordée à la gestion de l'ASCEL/AHCEL.

Cette transparence financière apparaît aujourd'hui comme un pilier essentiel pour maintenir la crédibilité de l'Association auprès de ses membres et partenaires. Mais c'est surtout le rapport moral et technique de Mickaël Rakotoarisoa qui a retenu l'attention.

Sans détour, il a dressé le tableau des lourdes contraintes rencontrées, en particulier l'impossibilité d'exploiter l'hippodrome de Bevalala, toujours enlisé dans un litige foncier. Une situation qualifiée de « véritable bataille juridique », coûteuse en temps et en ressources, qui continue de peser lourdement sur le développement des activités hippiques.

En conséquence, seules dix réunions sur les quatorze prévues ont pu se tenir à Mahazina, à Ambatolampy, avec des limitations imposées par l'état préoccupant de la piste en saison des pluies. Malgré cela, plusieurs Grands Prix majeurs ont pu être sauvés, témoignant de la résilience du milieu et de la capacité d'adaptation des organisateurs.

Saison prometteuse

Pour 2026, Mickaël Rakotoarisoa a annoncé un calendrier de 13 réunions, toujours à Mahazina, appelant les membres à s'impliquer activement dans la réhabilitation urgente de la piste afin d'éviter des accidents.

« L'Association ne peut pas tout faire seule », a-t-il martelé, soulignant que la sécurité des chevaux et des jockeys doit devenir une responsabilité collective. La formation et l'élevage n'ont pas été en reste, avec une École des courses active, des élèves déjà exportés vers la France et l'île Maurice, et des résultats encourageants en matière de naissances et de saillies, preuve que l'avenir se prépare malgré les contraintes actuelles.

Entre batailles judiciaires, contraintes techniques et volonté de modernisation, l'ASCEL/AHCEL poursuit son combat pour préserver et relancer l'hippisme malgache. Le rendez-vous est désormais fixé au 24 mai prochain pour l'ouverture officielle de la saison 2026 à Mahazina.