Madagascar: Ikalalila - Sortie de son premier EP «Domoina » ce jour

Ikalalila dévoile Domoina, son tout premier EP, ce jour. Il est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ce projet de six titres (Anelanelantsika, Rindrina, Ranomason'ny Omalý, Vony Mavokely, Domoina, Nosy) est né d'une volonté profonde de l'artiste : le sortir tel qu'elle l'imaginait vraiment, après de longues recherches et explorations sonores.

Auteure et compositrice, elle a écrit tous les textes et composé la plupart des musiques, parfois épaulée par son frère. Bien qu'elle ne soit pas musicienne de formation, elle a exploré les instruments et les sonorités avec une curiosité authentique, mêlant influences malgaches, touches de valiha et nuances électroniques. Le résultat est une pop alternative douce et cinématique, empreinte de nostalgie et de poésie.

Avec Domoina, l'artiste souhaite offrir une expérience immersive, comme la lecture d'un livre qui transporte ailleurs. Son ambition est claire : préserver l'authenticité de la création musicale et inviter l'auditeur à s'évader, porté par des mélodies qui « font voler ».

Domoina est un EP qui s'écoute comme une invitation à l'évasion. C'est d'ailleurs pour préserver cette liberté d'imagination qu'Ikalalila n'a pas encore réalisé de clips : elle souhaite que chaque auditeur puisse créer ses propres images intérieures au fil des chansons. Avis aux mélomanes en quête de sensations nouvelles, pour se laisser emporter par Domoina à travers un voyage musical qui fera voler loin...