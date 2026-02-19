Sénégal: Saint-Louis - Mouvement d'humeur du personnel de l'hôpital régional

Le personnel de l'Hôpital régional de Saint-Louis, réuni autour de l'Alliance des syndicats de l'hôpital (Sutsas-Sas-Sames-Satsus), est monté au créneau mercredi pour dénoncer le non-paiement des indemnités de logement des agents contractuels. Une situation qui dure depuis sept mois et suscite une vive inquiétude au sein de l'établissement.

Face à la presse, Moustapha Diop, représentant du personnel au conseil d'administration, a exprimé l'exaspération des agents. « Depuis sept mois, les indemnités de logement des contractuels des EPF ne sont pas payées. Pourtant, certains hôpitaux ont déjà reçu leurs indemnités et leurs motivations spéciales. Ce sont des paiements à géométrie variable », a déclaré M. Diop.

Selon lui, des informations font état d'une réaffectation des fonds destinés à ces indemnités lors du vote de la loi de finances rectificative 2025. Le retard de paiement met plusieurs agents en difficulté, notamment ceux ayant contracté des prêts bancaires. « Il y a des collègues qui ont des crédits. Chaque mois, les banques prélèvent alors que l'argent n'est pas versé. Tout le monde est inquiet », a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le personnel demande également l'élargissement de l'indemnité de logement à tous les agents, y compris administratifs et contractuels, qui accomplissent les mêmes tâches que les fonctionnaires. Les agents interpellent le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique afin que les arriérés de 2025 soient intégrés dans les paiements du premier trimestre 2026 et que des négociations sérieuses soient ouvertes avec les syndicats.

« Nous voulons une solution le plus rapidement possible », insiste Moustapha Diop. Il ajoute qu'à défaut d'une réponse rapide, le mouvement pourrait s'étendre à d'autres hôpitaux du pays, plusieurs établissements étant confrontés à la même situation. Le personnel se dit déterminé à poursuivre la mobilisation jusqu'à satisfaction de ses revendications.