Sénégal: Axe Station Total Yeumbeul/Rond-point Tally Diallo - Une opération de libération des emprises prévue à partir de vendredi

Une opération de libération des emprises sera menée le vendredi 20 février 2026, sur l'axe Station Total Yeumbeul - Rond-point Tally Diallo afin de permettre le démarrage des travaux d'assainissement sur cette voie, dans le cadre du Projet d'aménagement et d'élargissement de la route des Niayes. L'annonce a été faite par le Préfet du département de Keur Massar dans un communiqué.

Le Préfet du département de Keur Massar informe les occupants des dépendances de la route des Niayes, notamment sur l'axe Station Total Yeumbeul - Rond-point Tally Diallo, qu'une opération de libération des emprises sera menée le vendredi 20 février 2026.

Cette opération vise selon un communiqué du Préfet à permettre le démarrage des travaux d'assainissement sur cette voie, dans le cadre du Projet d'aménagement et d'élargissement de la route des Niayes.

« À cet effet, il est demandé à tous les propriétaires d'objets encombrants occupant l'espace public et de toutes installations pouvant entraver la mobilité de procéder à leur enlèvement au plus tard le jeudi 19 février 2026 », indique le document.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Passé ce délai, renchérit le texte, l'Administration procédera, sans autre préavis, à leur enlèvement d'office, conformément aux lois et règlements en vigueur.

« Le Préfet invite les personnes concernées à collaborer pleinement avec les services techniques et sécuritaires afin de faciliter le bon déroulement de cette opération. Le présent communiqué tient lieu de sommation », prévient le communiqué.